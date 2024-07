Encuesta de CNN: la mayoría de los votantes cree que los demócratas tendrían más posibilidades de quedarse en la Casa Blanca si Biden no es el candidato designado

Entre el público estadounidense en general, el índice favorable a Biden es de sólo el 34%, y el 58% lo ve de manera desfavorable. Y si bien muchos de los nombres demócratas que se barajan como posibles reemplazos de Biden son menos desagradables, ninguno comenzaría con un mayor favor del público, además de que son menos conocidos. Harris es la candidata más conocida, pero también la que está más hundida, con un 29% de imagen favorable, un 49% de imagen desfavorable y un 22% que no tiene opinión o no ha oído hablar de ella. Aproximadamente la mitad del público no tiene opinión sobre Buttigieg (50%) y Newsom (48%), y cerca de dos tercios (69%) no tienen opinión sobre Whitmer.

Sin embargo, la mayoría de los demócratas y de los votantes registrados de tendencia demócrata (56%) dicen que el partido tiene más posibilidades de llegar a la presidencia con alguien que no sea Biden, mientras que el 43% dice que el partido tiene más posibilidades con él. La confianza demócrata en las posibilidades de Biden no ha aumentado desde que se aseguró la designación del partido en las primarias: en enero, el 53% sentía que el partido tendría más posibilidades si alguien que no fuera Biden encabezara la lista y el 46% se sentía más seguro con Biden.

