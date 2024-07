Congreso de Perú aprueba proyecto de ley que limita el alcance de los delitos de lesa humanidad

El parlamento peruano aprobó el proyecto pese a que el martes, es decir dos días antes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) había requerido al Perú que “que a través de sus tres Poderes tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley No. 6951/2023-CR que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú, a los que se hace referencia en las Sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta u otras iniciativas de ley similares, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de esos casos”.

