Biden resta importancia a su pobre desempeño en el debate de CNN; dice que no es indicativo de problemas mayores

“Preparé lo que normalmente habría como respuesta a líderes extranjeros o el Consejo de Seguridad Nacional, para ser explícito. Y me di cuenta, más o menos a mitad de camino… ya sabes, todo lo que me citan es que The New York Times me tenía 10 puntos abajo antes del debate, nueve ahora, o lo que sea. Lo cierto es que lo que yo vi es que él también mintió 28 veces”, dijo.

Añadió: “Como estaba enfermo, me sentía terrible. De hecho, a los médicos que estaban conmigo les pregunté si habían hecho una prueba de covid y estaban tratando de descubrir qué pasaba. Me hicieron una prueba para ver si tenía o no alguna infección, ya sabes, un virus. No lo tenía. Solo tenía un resfriado muy fuerte”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.