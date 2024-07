OPINIÓN | Biden firme, el partido en problemas, pero ¿por qué?

Pero el mandatario se mantiene pegado a sus pistolas. Dice que no se rendirá. “I can do this job”, “Puedo hacer este trabajo”, dijo en Carolina del Norte con una fuerza y coherencia totalmente ajena a la mostrada el día anterior en el debate. Aunque esa tarde, 24 horas después, había teleprompters en la tribuna.

Y ahora estamos en la peor encrucijada y despiertos de sopetón por el debate. A cuatro meses de la elección, Biden aseguró el miércoles que no renunciaría a la postulación. Más temprano ese día, tanto CNN como The New York Times informaron que el presidente reconoció que los próximos días serían decisivos para poder salvar su candidatura. Así que Biden, aunque afirma ante los electores que “puede hacer su trabajo”, creo no está seguro si podrá hacerlo, de acuerdo con esa versión del Times. Y el Partido Demócrata no sabe qué hacer, qué camino tomar para ganar en 2024. Y para más suplicio, el reciente fallo de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial hace crecer la amenaza de Donald Trump.

Para los no familiarizados con las estrellas del podcast, Smith es un demócrata de pura cepa, inteligente y articulado. Apuesto que lamenta muchísimo que Trump le haya ganado así a Biden. Pero su pregunta no es exclusivamente su pregunta, porque hay muchísimos que también se la hacen. Expertos y amas de casa, abogados y peatones, independientes, demócratas y también republicanos, porque hay momentos en que la verdad no tiene partidos. Y este es uno de ellos.

