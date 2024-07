El legislador reformista Masoud Pezeshkian gana las elecciones presidenciales en Irán

Tras la victoria, Pezeshkian hizo un llamamiento a la unidad y pidió el apoyo de sus compatriotas iraníes en un comunicado publicado en X. “Querido pueblo de Irán, las elecciones terminaron y esto es sólo el comienzo de nuestro trabajo. El difícil camino que tenemos por delante no estará pavimentado excepto con su apoyo, empatía y confianza. Les extiendo mi mano y juro por mi dignidad que no los dejaré solos en este camino. No me dejen solo”, escribió.

