Al menos 70 países tienen elecciones en 2024. Una guía en mapas y gráficos

En otras partes del mundo, más del 30% de las elecciones en 2024 se están celebrando en regímenes no democráticos —lugares donde las contiendas no son justas ni equitativas y donde los líderes a veces detienen a la oposición o arrestan a los manifestantes, entre otras prácticas no democráticas como el fraude electoral–.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.