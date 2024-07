El renacimiento de James Rodríguez: así volvió a ser el mejor de Colombia 10 años después

Tras el paso por Grecia y a pesar de no tener minutos en Sao Paulo, James se enfocó en la selección con dos objetivos claros: clasificación al Mundial y buen desempeño en la Copa América. Desde que volvió a la selección en 2023 ha hecho dos asistencias en eliminatorias y seis en Copa América. Ha marcado un gol en eliminatorias y otro en Copa América. James ya no es joven y, aunque no está aún en los años finales de un futbolista, es un veterano en selección y tuvo un periodo largo de decepciones en clubes. Ahora, es como si viviera una nueva juventud. Es el líder, el capitán, el ejemplo a seguir: el talento que no caduca y el empeño por sudar la camiseta nacional hasta el final.

