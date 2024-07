¿Quién era Thomas Matthew Crooks, el atacante que disparó en el mitin de Trump? Esto sabemos

Crooks trabajaba en Bethel Park Skilled Nursing and Rehab, un asilo de ancianos a menos de un kilómetro y medio de la casa de su familia, según una enfermera de la institución que pidió no ser identificada y dijo que no lo conocía. Los agentes policiales registraron el centro este domingo, aseguró.

Una tercera compañera de clase, que pidió no ser identificada, estuvo de acuerdo en que Crooks no se destacaba, pero dijo que, por lo que vio, no era necesariamente tímido o tranquilo cuando estaba entre “su grupo de amigos en la escuela secundaria con los que era cercano”.

