Al equipo de Trump no se le advirtió sobre los informes de que había una persona sospechosa antes del tiroteo en el mitin, dicen fuentes

Pero cuestionó por qué el techo al que subió Crooks no estaba asegurado antes del mitin y por qué los informes de que estaba allí no llevaron a una acción más inmediata para proteger a Trump. Los videos muestran que los espectadores notaron a Crooks en el techo e intentaron señalarlo a la Policía al menos dos minutos antes de que disparara, pero la Policía no respondió a tiempo.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.