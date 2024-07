La luna llena de julio coincide con el aniversario de un acontecimiento lunar especial

La luna llena, apodada “luna de ciervo”, alcanzará su máximo a las 6:17 a.m. ET del domingo, según The Old Farmer’s Almanac. Se llama “luna de ciervo” porque a los ciervos macho les crece toda la cornamenta en esta época del año, según el almanaque.

