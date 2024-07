El Servicio Secreto dice que denegó recursos adicionales a Trump pese a que su equipo se quejó

The Washington Post y The New York Times informaron a primera hora de este sábado de que el Servicio Secreto denegó solicitudes anteriores del equipo de seguridad de Trump en los últimos dos años.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.