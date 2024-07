Erdogan corteja al “terrorista” Bashar Al-Assad entre presiones para resolver el “problema sirio” de Turquía

“Los turcos no aceptaban la integración de los sirios en su sociedad. Creo que tienen miedo de los demás: árabes, europeos, cualquiera que no sea turco”, afirma. “En seis años, no sentí que esta sociedad pudiera aceptarme”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.