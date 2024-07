Explosión hidrotermal en Yellowstone causa el cierre de partes del parque nacional

Pero la explosión de hoy no indica que una erupción volcánica sea inminente, agrega el comunicado: “Los datos de monitoreo no muestran cambios en la región de Yellowstone. La explosión de hoy no refleja actividad dentro del sistema volcánico, que permanece en niveles normales de actividad. Las explosiones hidrotermales como la de hoy no son una señal de erupciones volcánicas inminentes y no son causadas por magma que sube hacia la superficie”.

