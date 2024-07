Harris ve una oportunidad de apuntar a Vance mientras considera su propia elección para vicepresidente

“Soy alguien que cree que la gente más joven puede aportar algo”, dijo Buttigieg, de 42 años, quien argumentó que sus relativamente pocos años en el servicio gubernamental no eran un problema ya que Trump había cambiado el juego para lo que contaba como experiencia política. “Pero creo que cuando no tienes experiencia ejecutiva en absoluto, ciertamente no en la administración pública, y muy poca experiencia en cargos públicos en general, eso es una verdadera preocupación”.

“He contratado a muchas personas a lo largo de mi vida, en empresas y organizaciones sin fines de lucro, en el gobierno, y es bastante obvio que cuando el currículum de alguien muestra que no puede mantener un puesto de trabajo o que no lo ha mantenido durante más de uno o dos años seguidos, hay algo que no funciona”, dijo el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, que está entre los posibles aspirantes, refiriéndose a los breves periodos de Vance en puestos empresariales antes de lanzarse a la carrera por el Senado en Ohio en 2022.

