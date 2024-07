Venezolanos en Nueva York protestan en solidaridad con los líderes de la oposición mientras continúa la disputa electoral

“Salí de mi país hace cinco años y me gustaría tener la oportunidad de regresar y ver a mi familia a quienes no he visto desde que llegué aquí”, dijo Ambar Irazábal a CNN. “Esto viene sucediendo desde hace mucho tiempo, siempre intentan hacer trampa en las elecciones, esto no es algo nuevo. Pero esta vez siento que la oposición ha jugado muy bien y ha documentado todo lo que sucedió para poder mostrarle al mundo que en realidad fue la oposición la que ganó esta elección. Estamos pidiendo a la comunidad internacional que denuncie esto y nos ayude a liberarnos de esta dictadura que lleva 25 años en nuestro país, es todo lo que conozco en mi país, tengo 28 años. Tengo esperanza, él [Maduro] tiene que salir, hay que sacarlo del país”.

“Me uní a un partido político y me uní a las protestas en 2016 y 2017 y luego vi que mi familia era amenazada, yo fui amenazado, no quiero que eso continúe”, dijo Abram Sandoval. “Todos los que estamos aquí tenemos familia allí, no queremos esto. La esperanza es lo último que podemos perder, estamos dando pasos lentos pero lo vamos a lograr”.

