Trump dice que India ofreció “reducir sus aranceles a cero”

El presidente Donald Trump dijo este lunes que India ofreció “reducir sus aranceles a cero, pero se está haciendo tarde”, en medio de reuniones de alto perfil entre el primer ministro indio, Narendra Modi; el presidente chino, Xi Jinping; y el presidente ruso, Vladimir Putin.

El posteo de Trump en Truth Social —en el que aseguró que India compra “la mayoría de su petróleo y productos militares a Rusia”— es una señal de que la Casa Blanca sigue de cerca esas reuniones. El mes pasado, Trump impuso sanciones económicas significativas a India, primero aplicando un arancel del 25 % a sus importaciones hacia Estados Unidos y luego sumando un 25 % adicional como castigo por importar petróleo y gas rusos.

Este lunes, Trump criticó lo que llamó un desequilibrio comercial “unilateral” de larga data entre Estados Unidos e India.

“Lo que pocas personas entienden es que hacemos muy pocos negocios con India, pero ellos hacen una enorme cantidad de negocios con nosotros. En otras palabras, nos venden enormes cantidades de bienes, somos su mayor ‘cliente’, pero nosotros les vendemos muy poco. Hasta ahora ha sido una relación totalmente unilateral, y lo ha sido durante muchas décadas”, escribió Trump.

Trump y sus predecesores han buscado cultivar los lazos con India como contrapeso a la creciente influencia de China. Pero la presencia de Modi en la cumbre de seguridad en China señala un acercamiento entre ellos y subraya las nuevas tensiones entre India y Estados Unidos.

Tanto China como India enfrentan elevados aranceles de EE.UU., así como el escrutinio de Occidente por sus vínculos con Rusia, mientras la guerra en Ucrania continúa. Xi se ha presentado a sí mismo y a China como una alternativa en el escenario mundial frente, en su visión, a la imprevisibilidad y el caos de la era Trump.

