EE.UU. “ejecutó un ataque letal” contra una supuesta “embarcación de drogas” en el sur del Caribe, dice Marco Rubio

Estados Unidos “ejecutó un ataque letal” contra una supuesta “embarcación de drogas” en el sur del Caribe, dijo el lunes el secretario de Estado de EE.U.U Marco Rubio.

“Como @potus anunció hace unos momentos, hoy el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra una embarcación de drogas que había zarpado de Venezuela y estaba siendo operado por una organización narcoterrorista designada”, declaró Rubio en una publicación en X.

Esta medida representa una escalada significativa de la administración de Trump contra los cárteles de la droga, varios de los cuales ha designado como organizaciones terroristas extranjeras.

Podría tener graves implicaciones para la región, donde Estados Unidos ha acumulado recursos militares, lo que ha generado la ira del líder venezolano Nicolás Maduro.

CNN ha solicitado comentarios al Gobierno venezolano.

El propio Rubio se dirige a México y Ecuador el lunes. El presidente Donald Trump declaró el lunes que el ejército estadounidense “en los últimos minutos, literalmente abatió a tiros una embarcación, una embarcación que transportaba drogas”.

“Ocurrió hace unos momentos, y nuestro gran general, jefe del Estado Mayor Conjunto, nos dio una breve sesión informativa, y ya verán, hay más de donde vino eso”, dijo Trump en declaraciones desde la Oficina Oval.

“Tenemos una gran cantidad de drogas entrando a nuestro país, entrando desde hace mucho tiempo, y estas salieron de Venezuela, y están saliendo, en gran medida, de Venezuela”, afirmó.

Noticia en desarrollo…