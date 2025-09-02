Las protestas mortales en Indonesia se detuvieron, pero persiste un profundo descontento. Esto es lo que debes saber

Por Kathleen Magramo, CNN

La peor ola de protestas violentas en Indonesia en años parece haber llegado a un punto muerto por ahora, después de que el gobierno ordenara al ejército y a la Policía tomar medidas enérgicas contra los alborotadores y saqueadores.

Algunos estudiantes y grupos de la sociedad civil cancelaron su protesta el lunes, alegando temores de un aumento de las medidas de seguridad impuestas tras los disturbios mortales en todo el país el fin de semana, informó Reuters. Sin embargo, cientos de personas se congregaron en universidades de Bandung, Java Occidental, a pesar de las amenazas de redadas policiales, según informes de medios locales.

Al menos ocho personas han muerto en las protestas, que comenzaron pacíficamente por las controvertidas ventajas de vivienda para legisladores, pero estallaron el jueves cuando un vehículo policial blindado atropelló y mató a un conductor de un servicio de transporte compartido, informó Reuters.

Los disturbios se intensificaron durante el fin de semana, cuando miles de manifestantes en todo el extenso archipiélago incendiaron edificios legislativos y saquearon las casas de los parlamentarios.

La Policía Nacional de Indonesia arrestó a 3.195 personas en todo el país, incluyendo 1.240 en la capital, Yakarta, según informó la agencia de noticias gubernamental Antara.

La frustración económica y política se ha estado gestando durante meses bajo el liderazgo del presidente Prabowo Subianto, quien asumió el cargo en octubre pasado y se vio obligado a cancelar un viaje planeado a China esta semana para abordar la crisis.

Aunque Prabowo hizo concesiones tras días de protestas mortales, el profundo descontento con sus políticas aún no se ha abordado.

Esto es lo que debe saber:

Las manifestaciones comenzaron el lunes pasado frente a la Cámara de Representantes en Yakarta. Los manifestantes, principalmente estudiantes y sindicalistas, se opusieron a un subsidio mensual de vivienda de 50 millones de rupias (US$ 3.000) para los legisladores, más de 10 veces el salario mínimo mensual promedio nacional.

Daniel Winarta, representante del Instituto de Asistencia Legal de Yakarta (LBH Yakarta), afirmó que gran parte del descontento se centraba en el agravamiento de las dificultades económicas de los indonesios comunes, a medida que los salarios se estancan y el costo de la vida aumenta.

“El poder adquisitivo de la gente es bajo y estamos pasando apuros aquí”, declaró Winarta a CNN. “Nuestros representantes parlamentarios están haciendo alarde de su riqueza… Estos representantes no nos representan”.

El jueves 28 de agosto por la noche, un vehículo policial blindado atropelló y mató al conductor de una motocicleta de transporte compartido, Affan Kurniawan, durante un enfrentamiento entre la Policía y los manifestantes en Yakarta.

Su muerte desencadenó más protestas durante el fin de semana, que se extendieron a otras ciudades importantes del país.

La aplicación de videos cortos TikTok anunció el sábado la suspensión de su función en directo en Indonesia durante unos días para “mantener TikTok como un espacio seguro y civilizado”.

El domingo se produjeron escenas de tensión cuando el ejército se desplegó para proteger el palacio presidencial, mientras saqueadores irrumpían en una casa propiedad del ministro de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, en las afueras de la capital, Yakarta.

En una conferencia de prensa en el palacio presidencial, rodeado por los líderes de varios partidos políticos, Prabowo anunció el domingo que los partidos políticos de Indonesia habían llegado a un consenso para reducir los beneficios de los legisladores.

Sin embargo, también afirmó haber ordenado al ejército y a la Policía que tomaran medidas enérgicas contra los alborotadores y saqueadores, e insinuó que algunos elementos de la violencia se asemejaban a actos de terrorismo y traición.

Amnistía Internacional afirmó que etiquetar a los manifestantes con esas acusaciones ignoraba las razones subyacentes de la protesta.

“Etiquetar las manifestaciones públicas con acusaciones de traición o terrorismo es excesivo, especialmente cuando se presenta constantemente con la narrativa de ‘injerencia extranjera’ y ‘provocación de conflictos’ cuando la gente se manifiesta para expresar su preocupación por políticas gubernamentales problemáticas”, declaró Usman Hamid, director ejecutivo de Amnistía Internacional Indonesia.

“La declaración del presidente es insensible a todas las quejas y aspiraciones que la ciudadanía ha expresado durante las manifestaciones”.

Cho Yong Gi, un estudiante universitario de 22 años, afirmó que, a pesar de las advertencias de Prabowo, la gente seguirá criticando al Gobierno en redes sociales.

“No creo que haya miedo a alzar la voz, pero sí existe el temor de que, si uno sale a la calle a manifestarse, pueda haber policías o militares encubiertos que arresten a la gente”.

Prabowo, un exgeneral del ejército con un pasado controvertido, asumió la presidencia de la tercera democracia más grande del mundo en octubre pasado con la promesa de combatir la corrupción e impulsar la autosuficiencia nacional.

Sin embargo, muchas de sus políticas emblemáticas han sido controvertidas, y las últimas protestas representan el mayor desafío a su liderazgo hasta la fecha.

Las manifestaciones contra las políticas de Prabowo comenzaron con el movimiento “Gelap Indonesia” (Indonesia Oscura) en febrero de 2025, que criticaba las reformas para asignar más puestos civiles a oficiales militares, pero pronto se convirtió en una bola de nieve que se tradujo en problemas sociales como la violencia policial y la corrupción.

El programa de almuerzos escolares gratuitos de Prabowo también se ha visto afectado por casos masivos de intoxicación alimentaria en todo el archipiélago, con 1.000 personas enfermas desde su lanzamiento en enero. La gente ya estaba indignada por los recortes en el mantenimiento de carreteras y otras reasignaciones presupuestarias para financiar el programa.

Las propuestas para aumentar los impuestos sobre la tierra y la propiedad también han alimentado la indignación, incluyendo protestas en la ciudad de Pati contra una propuesta de aumento del 250 % del impuesto sobre la propiedad en Java Central, que posteriormente fue retirada.

El investigador de Human Rights Watch, Andreas Harsono, declaró a CNN que Prabowo sigue siendo popular entre sus más fervientes partidarios y entre quienes lo respaldan dentro de las élites militares y empresariales.

Sin embargo, los indonesios, con quejas “muy dispersas y diversas”, no lo apoyan y quieren que sus voces se escuchen, afirmó Harsono.

“Ha pasado menos de un año, pero hemos presenciado como mínimo tres protestas importantes desde octubre de 2024, cuando Prabowo asumió el cargo”, declaró, refiriéndose a las recientes protestas y otras manifestaciones importantes durante el Día del Trabajo, el 1 de mayo, y el Día de la Independencia, el 17 de agosto.

Que estas protestas se reaviven con renovado vigor para destituir a Prabowo dependerá de cómo responda el gobierno a las quejas económicas, añadió Harsono.

La gente sigue indignada por lo que se percibe como una falta de cambio y la violenta represión del Gobierno contra las recientes manifestaciones, declaró a CNN Jorgiana Augustine, de 28 años.

“La indignación pública se debe a cuestiones económicas a muy largo plazo y los acontecimientos de esta semana son solo un catalizador”, afirmó.

“No nos sorprenderá que se repita otra protesta”.

