Le arrebató una gorra a un niño en el US Open y ahora se disculpa: dice que cometió un “gran error”

El hombre que fue criticado tras hacerse viral un video donde le arrebata la gorra a un niño en el US Open se disculpó, afirmando haber cometido un “grave error”.

Piotr Szczerek, identificado como un director ejecutivo polaco, fue visto quitándole la gorra al también polaco Kamil Majchrzak cuando este intentaba dársela a un joven aficionado tras su victoria en la segunda ronda contra Karen Khachanov el jueves.

Majchrzak se quitó la gorra y pareció pasársela al niño, que agarraba una pelota de tenis gigante con ambas manos. Cuando el niño extendió la mano para coger la gorra, Szczerek, que estaba a su lado, se la arrebató y se la dio a una mujer, quien la guardó en su bolso a pesar de las visibles protestas del niño. Al parecer, el niño y Szczerek no se conocían.

El video se viralizó posteriormente en redes sociales, y muchos criticaron el comportamiento de Szczerek.

El lunes, Szczerek se disculpó por sus acciones en una publicación de Facebook, afirmando que creía que “el tenista me estaba entregando su gorra”, más específicamente a sus hijos, quienes “antes le habían pedido autógrafos”.

“Esa creencia errónea me hizo acercarme instintivamente. Hoy sé que hice algo que parecía un robo deliberado del recuerdo de un niño”, escribió. “No era mi intención, pero eso no cambia el hecho de que lastimé al niño y decepcioné a los aficionados”.

“Le entregaron la gorra al niño y me disculpé con la familia. Espero que esto haya reparado al menos parcialmente el daño causado”, dijo en Facebook.

Szczerek añadió: “Durante años, mi esposa y yo hemos estado involucrados en ayudar a niños y jóvenes atletas, pero esta situación me demostró que un momento de desatención puede echar por tierra años de trabajo y apoyo”.

“Esta es una lección de humildad dolorosa, pero necesaria para mí. Por lo tanto, participaré aún más activamente en iniciativas de apoyo a la infancia y la juventud, así como en la lucha contra la violencia y el odio. Creo que solo con acciones puedo reconstruir la confianza que he perdido”, afirmó Szczerek.

Concluyó su declaración diciendo: “Pido disculpas a todos a quienes he decepcionado”.

Según el periódico polaco Tenis Magazyn, Szczerek y su esposa Anna fundaron la empresa de pavimentación Drogbruk en 1999.

En los días posteriores al incidente, Majchrzak se encontró con el fanático al que le negó su gorra, le dio una bolsa de regalos con la marca del US Open, incluida otra gorra, y posó para fotos junto a él.

“Hoy, después del calentamiento, tuve una reunión agradable”, escribió en su historia de Instagram. “¿Reconocen a (emoji de gorra)?”.

“Hola mundo, junto con Brock, les deseamos un gran día”, escribió en otra historia.

A su compatriota polaca Iga Świątek le preguntaron sobre los riesgos de regalar ropa a los aficionados después de los partidos y explicó que intenta ser considerada al hacerlo.

“Obviamente, normalmente, siete personas intentan coger una cosa. Por ejemplo, si es una chica y los chicos tienen los brazos más largos, no la va a coger”, dijo la ganadora de seis Grand Slam a la prensa tras su victoria en octavos de final en Flushing Meadows el lunes. “Pero normalmente se la tiro a la persona que se supone que debe cogerla”.

“Así que intento ser justa, pero elijo a una persona al azar o a quien grite más fuerte. Sé que no es justo, pero obviamente no todos estarán contentos”, cerró Świątek.

