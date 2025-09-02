Vuelve la NFL: estos son los 8 candidatos para la temporada 2025/2026

Por Pablo A. García Escorihuela, CNN en Español

El tiempo de pruebas se terminó. Después de tres semanas intensas de enfrentamientos de pretemporada, los 32 equipos de la NFL están listos para volver a la acción para la temporada 2025/2026, que comienza este jueves.

Los campeones, los Eagles de Filadelfia, son candidatos a repetir la corona incluso tras un receso marcado por algunas salidas del plantel, pero también hay otros equipos que se han reforzado con la idea de darles pelea.

Estos son los 8 candidatos al Vince Lombardi:

El campeón defensor tiene un par de bajas en su defensa, esa que anuló a Patrick Mahomes en el pasado Super Bowl, pero siguen contando con mucho talento joven para reemplazarla. Con Jalen Hurts habiéndose sacado la presión de ganar el trofeo Vince Lombardi, y también con el mejor corredor de la liga, Saquon Barkley, son el rival a vencer este año. Será interesante ver qué tanta oposición pueden presentar en su división los Commanders, la gran sorpresa de la temporada pasada.

En la búsqueda de su tercer título divisional consecutivo, Baltimore quiere llevar esto incluso un paso más allá. Los Ravens ya tenían una de las duplas ofensivas más peligrosas de toda la NFL, con Lamar Jackson (segundo en la votación al premio al Jugador Más Valioso de la temporada pasada) y Derrick Henry, pero ahora sumaron también al receptor veterano DeAndre Hopkins, quien puede aparecer en situaciones de apremio. Si la defensa está saludable, puede ser su año para finalmente ir al Super Bowl. Lo malo, tendrá una fuerte competencia en la división, con los talentosos Bengals y los Steelers, ahora de la mano de Aaron Rodgers.

Josh Allen volvió a quedarse corto en la última instancia la temporada pasada. A pesar de ganar el premio al Jugador Más Valioso de la liga, los Bills se quedaron con las manos vacías. Para esta temporada agregaron piezas en su defensa, como Joey Bosa en la línea frontal de la defensa, y Tre’Devious White y Maxwell Hairston en la secundaria. Los Bills siempre han sido candidatos, pero con los refuerzos quizás puedan aspirar a finalmente superar la barrera infranqueable que hasta ahora han sido los Chiefs de Mahomes.

El gran dominador de la liga durante el último lustro vivió en 2024 una temporada irregular. Sí, logró el mejor récord de la AFC, pero ganando más de la mitad de sus partidos por una anotación o menos, y con la dualidad de que el día que su ataque estaba bien, su defensiva no, y viceversa. A pesar de eso llegaron al Super Bowl, donde fueron arrollados por Filadelfia. Encolumnados detrás de Mahomes, los Chiefs querrán exprimir un año más lo mejor de Travis Kelce, antes de que el ala cerrada decida retirarse. Otra vez parecen partir de atrás entre los favoritos, pero intentarán volver a aprovechar una división menos competitiva que la que tienen los Ravens o los Bills.

Los Packers ya tenían talento y decidieron dar el gran golpe antes del debut: incorporaron al liniero defensivo Micah Parsons para reforzar una defensa ya de por sí muy decente. Ahora todos los flashes apuntan a Jordan Love, ya que este será un año clave para comprobar sus capacidades como quarterback de élite en la liga. La temporada pasada, el equipo soltó un número preocupante de pases sencillos y por eso se movió en el draft para incorporar al receptor abierto Matthew Golden. Si la ofensiva se ajusta, con su gran juego por tierra liderado por Josh Jacobs, Green Bay peleará con Detroit y Filadelfia por el título de la NFC.

¿Pasó ya la mejor oportunidad de Super Bowl para los Lions? Para este año recuperaron a su mejor pieza defensiva, Aidan Hutchinson, y, de paso, encontraron en el draft a Tyleik Williams como reemplazo del lesionado Levi Onwuzurike como tackle defensivo. Además, al retiro de Frank Ragnow le halló solución en la segunda ronda del draft con Tate Ratledge. Si la ofensiva liderada por el quarterback Jared Goff, con Jhamyr Gibbs, Amon-Ra St. Brown y Sam Laporta, trabaja con la misma precisión del año pasado, los Lions pueden desbancar a los Eagles en la NFC. En su contra: están en la división más competitiva de toda la NFL, donde jugar dos veces ante los Packers, los Vikings y los Bears puede costar caro.

¿Son una realidad o el espejismo de una magnífica temporada? Si Jayden Daniels es capaz de repetir su año de novato, las adiciones de Deebo Samuel y Laremy Tunsil le van a ayudar. No obstante, la defensa debe mejorar. No parece suficiente el ingreso del veterano Von Miller como linebacker o del tackle defensivo Jonathan Allen para llevarlos al siguiente nivel. Pero, habiendo dado la sorpresa el año pasado, querrán seguramente ir a por más este año.

Uno de los equipos más activos en el receso. Pulsó el botón de apurar todo para ganar ahora. Incorporó al mariscal de campo Aaron Rodgers, y le trajo como blancos principales a DK Metcalf y Jonu Smith. De paso, formó a dos esquineros para reforzar la defensa, con Jalen Ramsey y Darius Slay. Si Rodgers es capaz de producir lo que no pudo en los Jets, y si además la defensa liderada por JJ Watt es capaz de responder, los Steelers podrán pelear en la siempre complicada AFC. Tienen en el costado del campo a uno de los mejores entrenadores principales de toda la liga: Mike Tomlin, quien se las ha arreglado para incluso llevar a malos planteles a récords positivos.

