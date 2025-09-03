Las órdenes de la Guardia Nacional en Washington podrían extenderse hasta diciembre para garantizar beneficios a los miembros

Por Haley Britzky, CNN

Se espera que el despliegue de los efectivos de la Guardia Nacional en Washington, como parte de la iniciativa anticrimen del presidente Donald Trump, se extienda hasta diciembre, informó a CNN un alto funcionario familiarizado con la planificación.

La extensión, que aún no se ha concretado, pretende garantizar la continuidad de los beneficios para los miembros del servicio y sus familias, no necesariamente señalar que la misión durará hasta fin de año.

Por lo general, los miembros de la guardia no califican para recibir beneficios militares como subsidio de vivienda o atención médica, a menos que estén en órdenes activas por más de 30 días.

Aún no está claro cuánto tiempo durará la misión en Washington. El mes pasado, el vicepresidente J. D. Vance declaró que si el presidente Donald Trump “considera que debe extender esta orden para garantizar que la gente tenga acceso a la seguridad pública, eso es exactamente lo que hará”.

“Si cree que no tiene que hacerlo, obviamente tomará esa determinación”, agregó Vance.

La Casa Blanca no confirmó la extensión prevista cuando CNN le solicitó comentarios.

Un funcionario de la Casa Blanca le dijo a CNN: “El presidente Trump está comprometido con la seguridad a largo plazo de Washington para sus residentes y visitantes”.

La Fuerza de Tarea Conjunta en Washington y la Oficina de la Guardia Nacional aún no han respondido a una solicitud de comentarios.

La extensión esperada se produce luego de que la Fuerza de Tarea Conjunta de Washington reconoció en un comunicado el lunes “preocupaciones existentes con respecto al pago y los beneficios” para los miembros de la misión.

“Si bien existen excepciones, la mayoría de los miembros del servicio son movilizados con órdenes que se extienden más allá de los 30 días, lo que garantiza que califiquen para recibir todos los beneficios”, indicó el comunicado de la Fuerza.

Hasta la mañana del martes, había 2.290 miembros de la Guardia Nacional asignados a la misión, 1.340 de ellos provenientes de estados que apoyan la misión. El alto funcionario indicó que se espera que las órdenes se extiendan también a los militares de esos estados.

Un comunicado de la Fuerza de este martes indicó que la misión, en asociación con la policía local, ha resultado en una disminución del 37 % en los robos de vehículos, una caída del 50 % en los robos y una disminución del 23 % en los delitos violentos.

Aun así, la misión de la Guardia Nacional ha sido criticada por ser innecesaria. Se ha visto a miembros de la Guardia limpiando parques, colocando capa vegetal y recogiendo basura en la ciudad.

El comunicado del martes indica que hasta el martes la Guardia Nacional ha “limpiado más de 5,1 kilómetros de carreteras, recogido más de 677 bolsas de basura y eliminado cinco camiones llenos de residuos vegetales en coordinación con el Servicio de Parques Nacionales de EE.UU.”.

Aunque todavía se está calculando el precio oficial de la misión, los expertos han estimado que cuesta aproximadamente US$ un millón por día, teniendo en cuenta el salario y los beneficios de los miembros del servicio, así como la vivienda, los viajes, la comida, el combustible y otras necesidades logísticas.

El último desarrollo en la misión de Washington se produce mientras la administración Trump está considerando lanzar un importante operativo migratorio en Chicago que podría comenzar esta misma semana. Trump anunció el martes que enviaría tropas de la Guardia Nacional a Chicago, pero no especificó cuándo exactamente.

El gobernador demócrata de Illinois, J.B. Pritzker, dijo durante el fin de semana que tal medida de Trump sería una “invasión” y que nadie de la administración Trump se ha puesto en contacto “con nadie de mi administración, ni conmigo”.

La operación en Chicago sería intrínsecamente diferente a la de Washington, donde las tropas están sujetas a las órdenes del Título 32, lo que significa que reportan al gobernador o, en el caso de Washington, al secretario del Ejército.

Aunque están sujetas a las órdenes del Título 32, las tropas no responden a la Ley Posse Comitatus, que les prohíbe participar en actividades policiales.

En cambio, en Chicago sería más similar a lo ocurrido en Los Ángeles durante el verano, cuando Trump federalizó a las tropas de la Guardia Nacional bajo las órdenes del Título 10.

Bajo dicho Título 10 tienen prohibido participar en actividades de aplicación de la ley, según la Ley Posse Comitatus. El martes, un juez federal dictaminó que Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, violaron dicha ley en Los Ángeles.

“Las pruebas presentadas en el juicio establecieron que los acusados ​​utilizaron sistemáticamente soldados armados (cuya identidad a menudo se ocultaba tras blindaje) y vehículos militares para establecer perímetros de protección y bloqueos de tráfico, controlar multitudes y, de otro modo, demostrar presencia militar en Los Ángeles y sus alrededores”, declaró el juez federal de distrito Charles Breyer en un fallo el martes. “En resumen, los acusados ​​violaron la Ley Posse Comitatus”.

Esta historia ha sido actualizada con detalles adicionales.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.