Shein retira anuncio de camisa con la imagen de Luigi Mangione

El gigante de la moda rápida Shein anunció este miércoles una investigación tras la publicación de un producto en su sitio web que parecía ser una imagen editada de Luigi Mangione, el hombre acusado de matar al CEO de UnitedHealthcare el año pasado.

Mangione enfrenta la pena de muerte en un tribunal federal tras presuntamente disparar y matar al CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en Manhattan en diciembre. Ha sido acusado de homicidio y otros cargos relacionados con la muerte, pero se ha declarado inocente de todos los cargos federales y estatales en su contra.

Shein dijo en un comunicado a CNN que la imagen fue proporcionada por un proveedor externo y que ya ha sido eliminada. En la foto, la figura de Mangione luce una camisa de manga corta con botones y estampado floral. Costaba US$ 11,69 y estaba agotada en varias tallas, según una captura de pantalla de Wayback Machine, un archivo digital de internet. No está claro si se utilizó inteligencia artificial para manipular la imagen.

“Tenemos estándares estrictos para todos los anuncios en nuestra plataforma. Estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva, fortaleciendo nuestros procesos de monitoreo y tomaremos las medidas apropiadas contra el proveedor conforme a nuestras políticas”, dijo un portavoz de Shein en el comunicado.

La imagen rápidamente comenzó a circular en redes sociales, incluso en cuentas populares de cultura pop como Pop Crave.

Mangione se ha convertido en un personaje de culto, impulsado en gran parte por la frustración del público estadounidense con el sistema de salud y la industria de seguros. En las protestas, personas han mostrado carteles de “Liberen a Luigi” en apoyo a él. Además, el graduado de Universidad de Pensilvania ha recibido cientos de cartas de todo el mundo.

Para algunos, incluso se ha convertido en una especie de figura de culto o antihéroe. A principios de este año, los fiscales expresaron preocupación por notas en forma de corazón que se encontraron ocultas en sus calcetines. Las autoridades, por su parte, han calificado el crimen como un homicidio “planificado, dirigido” y “con premeditación”.

