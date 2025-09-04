Cómo ver en orden las películas del universo de los Warren y “The Conjuring”

Por Gonzalo Jimenez, CNN en Español

Si quienes ríen de último ríen mejor, al asustarse conviene hacerlo de primero. Nada como conocer dónde se origina el miedo. Esto aplica al llamado universo Warren, una franquicia de horror sobrenatural que abarca nueve películas y cuya décima entrega, “The Conjuring: Last Rites”, se estrena este viernes 5 de septiembre en cines.

Iniciada en 2013 con “The Conjuring”, esta franquicia de películas puede verse en el orden en el que se han estrenado a lo largo de estos 12 años.

Pero, dado que las películas del universo Warren están ambientadas en décadas diferentes —que abarcan de 1952 a 1986—, también es válido verlas en orden cronológico. Se considera que las cuatro películas con “The Conjuring” en el título son el centro de la saga, mientras que las seis cintas restantes funcionan como spinoffs, al abordar personajes u objetos mencionados en la franquicia principal.

Esto es posible porque el universo Warren es una dramatización de los supuestos casos investigados en la vida real por Ed y Lorraine Warren, investigadores paranormales que se hicieron famosos en la década de 1970 con sus reportes sobre casas embrujadas, personas acosadas por espíritus y objetos poseídos por entes malignos. Los casos documentados por el matrimonio Warren resultaron material perfecto para una franquicia de películas de terror.

La franquicia de “The Conjuring” ha recaudado más de US$ 700 millones solo en EE.UU., según Box Office Mojo. (Las películas del universo Warren son distribuidas por New Line Cinema, que forma parte, al igual que CNN en Español, de Warner Bros Discovery).

A continuación se reúnen las películas que forman la saga del universo Warren, según el año en el que su historia se desarrolla.

Año de estreno: 2018.

“The Nun” trata sobre un sacerdote y una novicia a punto de tomar sus votos finales son enviados por el Vaticano para investigar la muerte de una joven monja en Rumania y enfrentarse a una fuerza malévola en forma de monja demoníaca. Es un spinoff y una precuela también de “The Conjuring”, pues el personaje de la monja monstruosa, que representa en realidad al demonio Valak, fue introducida previamente en la película “The Conjuring 2”.

Año de estreno: 2023.

La popularidad del personaje de la monja malvada dio origen a una secuela, “The Nun II”, en la que hermana Irene (Taissa Farmiga) vuelve a enfrentarse a Valak, la monja demoníaca, en la Francia de 1956. La cinta ofrece el contexto que permite explicar por qué el Valak será una amenaza para el matrimonio Warren en el futuro.

Año de estreno: 2017.

El argumento de “Annabelle: Creation” narra la historia de un fabricante de muñecas y su esposa, quienes reciben en su casa a una monja y a varias niñas de un orfanato cerrado, donde serán acosados por una muñeca poseía llamada Annabelle. Es una precuela que cuenta el origen de la muñeca diabólica Annabelle, que aparece en el inicio de “The Conjuring”.

Año de estreno: 2014.

En “Annabelle”, una joven pareja comienza a experimentar aterradores fenómenos paranormales relacionados con una muñeca antigua poco después de que su hogar sea invadido por miembros de un culto satánico. Es un spinoff que muestra el caso de ameritó el interés de los Warren por la muñeca Annabelle.

Año de estreno: 2013.

Dirigida por James Wan, “The Conjuring” es la película que originó toda la franquicia. Cuenta la historia del matrimonio formado por Ed (Patrick Wilson) y Lorraine Warren (Vera Farmiga), quienes acuden en ayuda de la familia Perron, objeto de perturbadores eventos tras mudarse a una granja en Rhode Island en 1971.

Año de estreno: 2019.

La película “Annabelle Comes Home” se desarrolla a continuación de los eventos vistos al inicio de “The Conjuring”. Cuenta la historia de una adolescente y su amiga que, mientras cuidan a la hija de Ed y Lorraine Warren, despiertan sin saberlo a un espíritu maligno atrapado en la muñeca Annabelle.

Año de estreno: 2019.

Hay mucho debate sobre si “The Curse of La Llorona” forma parte del universo Warren; de hecho, hay quienes no la consideran canon. Pero el malentendido obedece a que aparece el padre Pérez, interpretado por Tony Amendola, visto en la película “Annabelle”, y a que se vislumbra un artefacto relacionado con la muñeca poseída. También es un hecho que el director Michael Chavez fue contratado luego para dirigir “The Conjuring: The Devil Made Me Do it”. Pero lo que lanza por tierra su inclusión oficial en la saga es que no cuenta con la participación del productor Peter Safran, esencial en todos los títulos de la franquicia.

Año de estreno: 2016.

La cinta “The Conjuring 2” aborda un nuevo caso paranormal del matrimonio Warren, quienes viajan a Londres para ayudar a una madre que cria sola a sus cuatro hijos en una casa atormentada por un demonio, que resulta ser Valak, la monja monstruosa de “The Nun” y “The Nun II”.

Año de estreno: 2021.

La secuela “The Conjuring: The Devil Made Me Do It” muestra otro caso investigado por Ed y Lorraine Warren: el de un caso del homicidio de Arne Johnson en 1981, en el que la posesión demoníaca se utilizó como defensa legal, y conecta con una trama ficticia en la que los protagonistas descubren un culto llamado Discípulos del Carnero, que forma parte de la trama de la película “Annabelle”.

Año de estreno: 2025.

Aunque inicia con un breve prólogo ambientado en 1964, “The Conjuring: Last Rites” se desarrolla en 1986, cuando el matrimonio Warren está parcialmente retirado y decide investigar los fenómenos paranormales que padece la familia Purl.

