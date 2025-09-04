Nueva Orleans podría ser la primera ciudad en un estado dirigido por republicanos donde Trump militarice la Policía

Por Jason Morris, CNN

Los funcionarios demócratas de la ciudad de Nueva Orleans están enfrentándose con los líderes estatales republicanos por la amenaza del presidente Donald Trump de enviar a los militares para patrullar las calles y ayudar a la policía local en la llamada ciudad del Jazz.

Trump sugirió el miércoles que podría redirigir a los miembros de la Guardia Nacional a Nueva Orleans como siguiente destino, en lugar de Chicago, donde recientemente ha estado amenazando con enviar fuerzas militares, incluso aunque aún no está claro si los miembros del ejército aparecerán.

“Así que estamos tomando una determinación ahora, ¿vamos a Chicago, o vamos a un lugar como Nueva Orleans, donde tenemos un gran gobernador, Jeff Landry, que quiere que vayamos y arreglemos una sección muy agradable de este país que se ha vuelto bastante dura, bastante mala?”, dijo Trump a los periodistas. “Así que tal vez iremos a Louisiana, y tienes Nueva Orleans, que tiene un problema con el crimen”.

El posible despliegue ocurre mientras el Gobierno de Trump apunta cada vez más a ciudades lideradas por demócratas en todo el país como parte de un esfuerzo para combatir el crimen que a menudo se combina con una aplicación más estricta de las medidas de control de inmigración.

Estas acciones, en su mayoría impopulares, han estado llenas de controversia, provocado demandas y costado millones de dólares a los contribuyentes.

La Casa Blanca aún no ha respondido a la solicitud de CNN de más detalles sobre el posible despliegue de miembros de la guardia en Nueva Orleans.

La ciudad de Nueva Orleans y el Departamento de Policía de Nueva Orleans destacaron la tendencia a la baja de la delincuencia y celebraron el enfoque actual con socios federales, que calificaron de “instrumental” en el “éxito continuo de la ciudad en la reducción del crimen”.

“La ciudad de Nueva Orleans y el Departamento de Policía de Nueva Orleans (NOPD) siguen observando una reducción significativa de la delincuencia”, afirma el comunicado, y los datos recientes parecen corroborar esa afirmación.

Los delitos violentos han mostrado una tendencia a la baja en Nueva Orleans durante el último año, con una disminución de los homicidios de alrededor del 27 %, una reducción del 15 % en las denuncias de violaciones y una caída del 16,5 % en los robos, según datos de Major Cities Chiefs Association, una organización nacional de jefes de policía.

La alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, una demócrata que fue acusada el mes pasado por intentar ocultar su relación con su guardaespaldas, no rechazó inmediatamente la propuesta de Trump ni hizo comentarios directos más allá de la declaración de la ciudad.

Cantrell, que dejará el cargo en unos meses debido a los límites de mandato, se une a otras dos alcaldesas negras cuyas ciudades se encuentran en el punto de mira de Trump.

Tanto Los Ángeles como Washington, ambas gobernadas por mujeres negras, han visto cómo Trump ha desplegado a la Guardia Nacional en sus ciudades. De hecho, el gobernador de Louisiana envió el mes pasado a miembros de la guardia estatal a Washington, a pesar de que dos de sus propias ciudades, Shreveport y Lafayette, tienen índices de delitos violentos más altos que los de la ciudad capital.

Helena Moreno, concejala de Nueva Orleans y candidata a la alcaldía, también demócrata, se comprometió a luchar contra la intervención federal y calificó los planes de Trump de “ataque a determinadas ciudades”.

“Hay muchas ciudades con alcaldes alineados con este presidente cuyos problemas de delincuencia son graves, pero no son objeto de atención. Eso demuestra claramente que se trata de tácticas intimidatorias y de politizar la seguridad pública”, afirmó Moreno.

Aunque la política de Nueva Orleans se inclina fuertemente hacia los demócratas, Louisiana es en general un bastión republicano, incluyendo a su gobernador, los dos escaños del Senado de Estados Unidos y cuatro de los seis escaños de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Los republicanos también tienen mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Louisiana.

Los líderes republicanos de todo el estado han respaldado la idea de la intervención militar en Louisiana, concretamente en Nueva Orleans, donde 14 personas murieron en un atentado terrorista cuando un conductor embistió con una camioneta a una multitud durante las celebraciones de Año Nuevo en Bourbon Street, la famosa zona de fiesta del histórico Barrio Francés de la ciudad.

Mientras que otros gobernadores demócratas han rechazado que Trump envíe personal de la Guardia Nacional a sus estados, el gobernador de Louisiana está a favor de la idea.

“Aceptaremos la ayuda del presidente Donald Trump desde Nueva Orleans hasta Shreveport”, dijo Landry, aliado conservador del presidente, el miércoles en una publicación en las redes sociales.

El gobernador Landry no ha respondido de inmediato a las preguntas adicionales de CNN, pero habló sobre una posible represión federal en Nueva Orleans durante una conferencia de prensa el miércoles en la inauguración de “Louisiana Lockdown”, un nuevo centro de detención de inmigrantes en una famosa prisión estatal.

Landry lanzó su propia campaña contra la delincuencia el año pasado enviando a la policía estatal a establecer una presencia en Nueva Orleans.

La fiscal general de Louisiana, Liz Murrill, también apuntó contra los demócratas locales y expresó su apoyo al plan de Trump de desplegar fuerzas militares en Nueva Orleans.

“Ya sea por el atentado terrorista del 1 de enero, la fuga de la cárcel del condado de Orleans, la falta de supervisión de los monitores de tobillo o otros innumerables fallos, la gente sigue muriendo en Nueva Orleans porque los “líderes” se niegan a aceptar los recursos que tienen a su disposición. Si su reacción instintiva es rechazar la oferta de ayuda del presidente sin condiciones, tal vez el problema sea usted, y no él”, afirmó Murrill en un comunicado el miércoles.

Algunos líderes locales sugieren que enviar fuerzas militares podría no ser necesario y que se trata más bien de una maniobra política.

“Tener un entorno militarista en el que los turistas vienen a la ciudad para disfrutar del ambiente, la cultura, la comida y la gente transmite un mensaje equivocado”, declaró a la CNN Marlon Defillo, antiguo superintendente adjunto del Departamento de Policía de Nueva Orleans.

Defillo afirmó que las fuerzas del orden locales están haciendo un “trabajo tremendo” en la lucha contra la delincuencia, y señaló que los socios federales ya han colaborado estrechamente con las fuerzas del orden locales este año en grandes eventos como la Super Bowl LIX y el Mardi Gras. No ve necesaria la ayuda externa en este momento.

“Sin duda, no creo que esta ciudad haya llegado a un punto en el que sea necesario contar con presencia militar”, afirmó Defillo, quien añadió que la idea de traer recursos federales para patrullar es “de naturaleza política”.

Los dirigentes municipales de Nueva Orleans van un paso más allá y califican esta medida como una mera “maniobra política”.

“Enviar tropas a ciudades negras y latinas no es la solución”, respondió la concejala de Nueva Orleans Lesli Harris, sugiriendo que “si el Gobierno federal realmente quiere ayudar, debería invertir en los programas en curso de nuestra ciudad”.

El representante demócrata de Louisiana Troy A. Carter cree que la ciudad tiene autonomía para gobernarse a sí misma y está dispuesto a impugnar ante los tribunales cualquier posible despliegue de tropas.

“Militarizar las calles de Nueva Orleans no es una solución. Y punto”, respondió Carter a la amenaza de Trump.

“Agradezco al gobernador Landry que haya enviado a la policía estatal a colaborar con el Departamento de Policía de Nueva Orleans. Pero no es necesario crear una zona militar en medio de la ciudad de Nueva Orleans y creo que, en realidad, se trata de una medida con motivaciones políticas”, declaró Carter el jueves a Erica Hill, de CNN.

En su lugar, el congresista sugirió destinar fondos adicionales al fiscal del distrito de la ciudad, mejorar las infraestructuras de la prisión de Orleans Parish y financiar programas para abordar las causas fundamentales de la delincuencia y la pobreza.

La Peacekeeper Global Initiative, una organización nacional de base, se hace eco de la opinión de que la llegada de fuerzas miliatres nacionales no resolvería los problemas de los habitantes locales.

Traer fuerzas militares para frenar la delincuencia sin proporcionar servicios a las personas que viven en la pobreza o crear más puestos de trabajo no resolvería los problemas de delincuencia, afirma Dennis Muhammad, fundador de la organización, a CNN.

Muhammad cree que las tropas solo estarían en la ciudad para perseguir a los inmigrantes y le preocupa que no se aborden los problemas que afectan a la delincuencia violenta en la ciudad.

Ryan Young, Andy Rose, Chris Youd, Taylor Romine y Cynthia Salinas Cappellano, de CNN, contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.