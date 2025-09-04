Ronda Final de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de 2026: partidos, fechas, horarios y sedes

Por Edgar Aviles, CNN en Español

La Concacaf confirmó hace unos meses el calendario de partidos para la Ronda Final de la clasificación rumbo al Mundial de 2026. Esta última y definitoria ronda se jugará en las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre de 2025.

Esta instancia contará con 12 selecciones nacionales divididas en tres grupos de cuatro. Avanzarán a la Copa del Mundo los líderes de cada sector, mientras que los dos mejores segundos lugares jugarán el Repechaje Intercontinental de la FIFA.

Grupo A:

Panamá, El Salvador, Guatemala, Surinam

Grupo B:

Jamaica, Curazao, Trinidad y Tobago, Bermudas

Grupo C:

Costa Rica, Honduras, Haití, Nicaragua

Jueves 4 de septiembre

7:30 p.m. ET (20:30 hora local) Suriname vs. Panamá – Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, Paramaribo, Suriname.

10 p.m. ET (20:00 hora local) Guatemala vs. El Salvador – Estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala.

Viernes 5 de septiembre

6 p.m. ET (19:00 hora local) Bermuda vs. Jamaica – Bermuda National Sports Centre, Devonshire, Bermuda.

8 p.m. ET (20:00 hora local) Trinidad y Tobago vs. Curazao – Hasely Crawford Stadium, Puerto España, Trinidad y Tobago.

8 p.m. ET (20:00 hora local) Haití vs. Honduras – Stadion Ergilio Hato, Willemstad, Curazao.

10 p.m. ET (20:00 hora local) Nicaragua vs. Costa Rica – Estadio Nacional, Managua, Nicaragua.

Lunes 8 de septiembre 2025

20:30 ET (18:30 hora local) El Salvador vs. Surinam – Estadio Cuscatlán, San Salvador, El Salvador

21:30 ET (20:30 hora local) Panamá vs. Guatemala – Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá, Panamá

Martes 9 de septiembre 2025

20:00 ET (19:00 hora local) Jamaica vs. Trinidad y Tobago – National Stadium, Kingston, Jamaica

20:00 ET (20:00 hora local) Curazao vs. Bermuda – Stadion Ergilio Hato, Willemstad, Curazao

22:00 ET (20:00 hora local) Costa Rica vs. Haití – Estadio Nacional, San José, Costa Rica

22:00 ET (20:00 hora local) Honduras vs. Nicaragua – Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa, Honduras

