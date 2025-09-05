La Casa Blanca planea revocar las normas de la era de Biden sobre compensar a los clientes por interrupciones en vuelos

Por Alexandra Skores, CNN

La Casa Blanca dice que planea revocar las normas propuestas por el Gobierno de Biden, incluidas algunas que requerían que las aerolíneas compensaran a los pasajeros por vuelos interrumpidos.

Según un documento público difundido el jueves por la Casa Blanca, el Departamento de Transporte retirará un aviso anticipado de propuesta de reglamentación que exploraba la idea de exigir a las aerolíneas estadounidenses y extranjeras proporcionar “servicios esenciales” y compensación a los pasajeros después de un vuelo cancelado o retrasado en Estados Unidos debido a circunstancias bajo el control de la aerolínea.

CNN se puso en contacto con la Casa Blanca para solicitar comentarios.

En una declaración a CNN, un portavoz del Departamento de Transporte dijo que el departamento “implementará todos los requisitos de protección al consumidor de la aviación ordenados por el Congreso”, y agregó que eso incluye el requisito de reembolsar el precio de los boletos a los pasajeros cuando una aerolínea cancela o retrasa sustancialmente los vuelos y los consumidores eligen no viajar.

“Sin embargo, algunas de las reglas propuestas o adoptadas por el gobierno anterior iban más allá de lo que el Congreso ha requerido por ley, y tenemos la intención de reconsiderar esos requisitos extralegales”, dijo el portavoz.

Airlines for America, el grupo de presión de las aerolíneas estadounidenses, elogió la revocación planeada.

“Nos anima que este Departamento de Transporte esté revisando regulaciones innecesarias y onerosas que exceden su autoridad y no resuelven asuntos importantes para nuestros clientes”, dijo un portavoz del grupo. “Esperamos trabajar con el Departamento de Transporte en la implementación de la agenda de desregulación del presidente Trump”.

El expresidente Joe Biden y el exsecretario de Transporte Pete Buttigieg propusieron originalmente la regla en 2023. El Gobierno anterior también había propuesto reglas sobre “cargos ocultos innecesarios” en las tarifas aéreas. El jueves, Buttigieg publicó en X que la medida “no fue una sorpresa”.

