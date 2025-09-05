Trump firma un decreto que cambia el nombre del Pentágono por Departamento de Guerra

Por Samantha Waldenberg, Haley Britzky y Alejandra Jaramillo, CNN

El presidente Donald Trump firmó este viernes un decreto para cambiar el nombre del Departamento de Defensa por Departamento de Guerra, diciendo a la prensa en la Oficina Oval que era un nombre más “apropiado” dada la situación del mundo.

“Creo que es un nombre mucho más apropiado, especialmente considerando la situación actual del mundo. Tenemos las fuerzas armadas más fuertes del mundo”, dijo Trump antes de firmar el decreto.

El cambio autoriza al secretario de Defensa, al Departamento de Defensa y a los funcionarios subordinados a utilizar títulos secundarios como “secretario de Guerra”, “Departamento de Guerra” y “subsecretario de Guerra” en la correspondencia oficial, comunicaciones públicas, contextos ceremoniales y documentos no estatutarios dentro del poder ejecutivo, según una hoja informativa obtenida por CNN. Casi de inmediato, los funcionarios comenzaron a implementarla.

Funcionarios del Pentágono cambiaron la señalización fuera de la oficina del secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el sitio web del departamento fue renovado. El antiguo sitio, defense.gov, ahora redirige a war.gov, que muestra “Departamento de Guerra de EE.UU.” en la parte superior. DOD —siglas en inglés de Departamento de Defensa— también fue reemplazado por DOW ﻿—Departamento de Guerra— en varios titulares.

Hegseth, quien acompañó al presidente en la Oficina Oval, aseguró que el cambio “no se trata solo de renombrar, sino de restaurar”. Hegseth afirmó que las fuerzas armadas “pasarán a la ofensiva, no solo a la defensiva” y, como se refleja en el cambio de nombre, el país “formará guerreros, no solo defensores”.

El decreto también ordena a todos los departamentos y agencias ejecutivas que reconozcan y adapten los nuevos títulos secundarios en las comunicaciones internas y externas, y ordena a Hegseth que recomiende medidas, tanto legislativas como ejecutivas, para cambiar permanentemente el nombre del Departamento de Defensa de EE.UU. a Departamento de Guerra de EE.UU., de acuerdo con la hoja informativa.

Aunque la hoja informativa parecía reconocer que Trump necesitaría la ayuda del Congreso para hacer permanente el cambio, Trump dijo este viernes que no estaba seguro de eso.

“No lo sé, pero lo vamos a averiguar, aunque no estoy seguro de que tengan que hacerlo”, dijo.

La noticia sobre el decreto del viernes fue reportada primero por Fox News.

La última vez que se cambió el nombre del departamento fue por una ley del Congreso.

El Departamento de Guerra, como se llamaba antes, fue establecido por el presidente George Washington cuando fundó el Ejército del país. Pero el nombre fue cambiado más tarde en 1949 como parte de una reorganización más amplia del ejército bajo la presidencia de Harry Truman.

Truman firmó la Ley de Seguridad Nacional en 1947, que fusionó el Departamento de la Marina, el recién creado Departamento de la Fuerza Aérea y el Departamento del Ejército —anteriormente Departamento de Guerra, según el Ejército— en una sola organización llamada Establecimiento Militar Nacional, bajo la dirección del secretario de defensa civil. El Establecimiento Militar Nacional fue renombrado como Departamento de Defensa en agosto de 1949.

El intento de cambiar el nombre del Pentágono sigue a una serie de pasos similares por parte de Hegseth para cambiar los nombres de bases y buques. Revocó una decisión de la era Biden que había eliminado los nombres de la era confederada de bases como Fort Bragg y Fort Hood, recuperando esos nombres pero nombrándolos oficialmente en honor a diferentes personas con los mismos nombres.

En junio, Hegseth también ordenó el cambio de nombre de un buque petrolero en honor al activista por los derechos de los homosexuales y veterano de la Marina, Harvey Milk.

Esta historia ha sido actualizada.

