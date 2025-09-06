Mientras siguen los llamados a evacuar Ciudad de Gaza, Trump dice que algunos rehenes pueden haber “muerto recientemente”

Por Ibrahim Dahman, Kareem El Damanhoury, Lucas Lilieholm y Nadeen Ebrahim, CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que algunos de los 20 rehenes que se presume que están vivos en Gaza pueden haber “muerto recientemente”, mientras Israel llama a los palestinos que viven en la Ciudad de Gaza a evacuar antes de un asalto amplio a la ciudad más grande del enclave.

“Son 20 personas, pero creo que de las 20 podría haber algunas que han muerto recientemente, es lo que estoy escuchando. Espero estar equivocado”, dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval el viernes.

“Sabemos que al menos 30 personas están muertas y estamos negociando para sacarlas”, añadió.

El Gobierno de Israel dice que 47 rehenes secuestrados por Hamas y sus aliados el 7 de octubre de 2023 siguen en Gaza, incluidos 27 que se cree que están muertos.

Trump no reveló la fuente de la información sobre las posibles muertes recientes.

Trump dijo que su Gobierno estaba “en negociaciones muy profundas con Hamas” para asegurar la liberación de los rehenes israelíes restantes y advirtió que hay una “situación difícil” por delante.

“Cuando llegas a los últimos 10 o 20, no los vas a sacar a menos que hagas mucho, y hacer mucho significa capitular”, dijo.

El ejército israelí aún no ha respondido a la solicitud de comentarios de CNN sobre las declaraciones de Trump.

Trump había hecho comentarios similares en agosto diciendo que “probablemente” menos de 20 de los rehenes seguían vivos, lo que provocó demandas de las familias de los rehenes restantes para obtener respuestas de parte del gobierno de Israel. En abril pasado, la esposa del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, Sara, fue escuchada en un micrófono diciendo que menos rehenes estaban vivos de lo que sugerían las cifras oficiales del gobierno, lo que provocó indignación entre las familias de los rehenes que exigieron al gobierno que revele información sobre el número de los que seguían vivos.

En un comunicado emitido este sábado, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos no se refirió directamente a los últimos comentarios de Trump sobre los rehenes, pero le agradeció por “hacer todo lo posible para cumplir su promesa de traerlos a casa”.

Los comentarios de Trump se produjeron el mismo día en que Hamas publicó un raro video de dos rehenes en el que se los mostraba sobre la superficie y siendo llevados en auto por la Ciudad de Gaza. Uno de ellos dijo que él y otros ocho rehenes en la Ciudad de Gaza morirían si Israel seguía adelante con su plan de tomar la ciudad.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos ha criticado la idea de Israel de tomar la ciudad, porque la acción aumenta el riesgo para los rehenes, ya que el ejército israelí carece de información precisa sobre su ubicación.

Mientras tanto, el ejército israelí ha ampliado sus operaciones militares en las últimas semanas para tomar y ocupar la Ciudad de Gaza, lo que —asegura— derrotará a Hamas. El ejército dice que controla el 40 % de la ciudad más grande del enclave.

El ejército israelí ha llamado a los palestinos a trasladarse de la Ciudad de Gaza al sur, en la zona de Mawasi de Khan Yunis.

“Estamos declarando la zona de Mawasi como una zona humanitaria, donde se proporcionará un mejor servicio humanitario”, dijo el portavoz militar israelí Avichay Adraee en un comunicado en X en la mañana de este sábado.

“Aprovechen la oportunidad de trasladarse temprano a la zona humanitaria y únanse a los miles que ya se han trasladado allí”, añadió.

Fotos y videos en redes sociales muestran folletos lanzados sobre la Ciudad de Gaza y el centro de Gaza con el mismo mensaje.

Un mapa en el comunicado de Adraee, que pretende mostrar la infraestructura humanitaria establecida en el sur del enclave, no muestra sitios de distribución de alimentos ni médicos al norte del corredor Netzarim, que divide el territorio, lo que deja el norte de Gaza, incluida toda la Ciudad de Gaza, sin apoyo humanitario.

En respuesta, el frente local de Hamas emitió múltiples comunicados en Telegram instando a los palestinos en la Ciudad de Gaza a no huir hacia el sur, ya que lo describe como “el camino hacia la muerte”.

“Cada vez que la gente creyó la mentira de las ‘zonas seguras’, terminó con masacres sangrientas”, dijo Hamas el viernes. A partir del miércoles, solo 70.000 palestinos habían evacuado la Ciudad de Gaza de aproximadamente un millón de personas, dijo un alto funcionario israelí, lo que representa menos del 10 % de la población total.

Residentes de la Ciudad de Gaza dijeron a CNN que preferirían morir en sus hogares antes que ser desplazados nuevamente.

“Me quedo en mi casa y no seré desplazado otra vez, hasta mi último aliento, aunque signifique la muerte, porque estamos agotados del desplazamiento”, dijo a CNN Abu Yasser Al-Khour, de 51 años, padre de seis hijos.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se ha opuesto a la evacuación masiva de Gaza, calificándola de “inviable e incomprensible”.

“Tal evacuación desencadenaría un movimiento masivo de población que ninguna zona de Gaza puede absorber, dada la destrucción generalizada de la infraestructura civil y la escasez extrema de alimentos, agua, refugio y atención médica”, dijo la presidenta del CICR, Mirjana Spoljaric.

El mes pasado, Hamas aceptó la última oferta de los mediadores cataríes y egipcios para un alto el fuego temporal de 60 días, durante el cual 10 de los rehenes vivos serían devueltos a cambio de la liberación masiva de prisioneros palestinos. La oferta se basa en una propuesta similar presentada por el enviado especial de EE.UU., Steve Witkoff, en julio, originalmente elaborada en coordinación con Israel.

Israel aún no ha dado una respuesta a la oferta, ya que exige, entre otras cosas, que Hamas se desarme completamente. Hamas no se ha comprometido a desarmarse, pero dice que Netanyahu quiere tener una “guerra interminable” al no responder al acuerdo.

En sus declaraciones del viernes, Trump advirtió que no asegurar un acuerdo para liberar a los rehenes podría conducir a una “situación difícil”.

“Va a ser desagradable; esa es mi opinión, es decisión de Israel, pero esa es mi opinión”, dijo Trump. “Tienen que dejarlos salir”.

Presionado sobre qué demandas sigue teniendo Hamas, Trump dijo a los periodistas que la organización está “pidiendo algunas cosas que están bien”, pero agregó: “Hay que recordar el 7 de octubre”.

“Sabes, la gente olvida el 7 de octubre… No es algo fácil de olvidar, ¿verdad?”, dijo. “Pero la gente olvida, o tal vez olvida intencionalmente el 7 de octubre. Así que, ya sabes, tienes que poner eso en la ecuación muy fuertemente”.

Y dijo que había hablado con familias de los rehenes que aún están retenidos en Gaza.

“Solo quieren que regresen, desesperadamente, y todo lo que eso implica, así que es muy triste”, dijo.

Con información de Tal Shalev y Donald Judd, de CNN.

