Skip to Content
CNN - Spanish

Al menos una decena de heridos en un tiroteo en Jerusalén, según los servicios de emergencia

By
Published 12:58 AM

Dana Karni y Oren Liebermann

Al menos una decena de personas resultaron heridas en un tiroteo en Jerusalén este lunes por la mañana, según la Policía de Israel y los servicios de emergencia.

Magen David Adom, el servicio de respuesta de emergencia de Israel, dijo que aproximadamente 15 personas resultaron heridas en el tiroteo, incluidas seis que se encuentran en estado grave.

El tiroteo ocurrió en una importante autopista poco después de la hora pico de la mañana.

Un portavoz de la Policía de Israel dijo a los medios israelíes que “dos terroristas han sido neutralizados”, pero agregó que la situación aún está desarrollándose.

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.

The-CNN-Wire
™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Article Topic Follows: CNN - Spanish

Jump to comments ↓

CNN Newsource

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content