Al menos una decena de heridos en un tiroteo en Jerusalén, según los servicios de emergencia

Al menos una decena de personas resultaron heridas en un tiroteo en Jerusalén este lunes por la mañana, según la Policía de Israel y los servicios de emergencia.

Magen David Adom, el servicio de respuesta de emergencia de Israel, dijo que aproximadamente 15 personas resultaron heridas en el tiroteo, incluidas seis que se encuentran en estado grave.

El tiroteo ocurrió en una importante autopista poco después de la hora pico de la mañana.

Un portavoz de la Policía de Israel dijo a los medios israelíes que “dos terroristas han sido neutralizados”, pero agregó que la situación aún está desarrollándose.

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.

