La Corte Suprema permite a Trump continuar con patrullas itinerantes del ICE en California

La Corte Suprema respaldó este lunes el impulso del presidente Donald Trump para permitir que los agentes de inmigración continúen con lo que los críticos describen como “patrullas itinerantes” en el sur de California, que tribunales inferiores habían considerado probablemente violatorias de la Cuarta Enmienda.

El tribunal no ofreció una explicación para su decisión, que se dio con la disidencia de los tres magistrados liberales.

