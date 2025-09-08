La policía mata a un padre prófugo y halla a sus tres hijos tras años escondidos en la naturaleza de Nueva Zelandia

Por Todd Symons, CNN

Un padre fugitivo que se escondía con sus tres hijos en la densa naturaleza de Nueva Zelandia fue matado a tiros en un enfrentamiento armado con la Policía este lunes. Esto llevó a que sus tres hijos fueran puestos bajo custodia policial, y puso fin a casi cuatro años de búsqueda de la familia.

Thomas Phillips y sus hijos, que se cree tienen 9, 10 y 12 años, habían estado evadiendo a la Policía en una zona remota de la Isla Norte desde diciembre de 2021, lo que desencadenó una búsqueda que conmocionó a todo el país.

La fuga de Phillips terminó la madrugada de este lunes cuando la Policía respondió a un robo en una tienda agrícola de un pequeño pueblo rural y lo persiguió.

Un agente resultó herido en el enfrentamiento tras recibir un disparo en la cabeza a quemarropa con un rifle de alta potencia, según informó la Policía.

Uno de los niños fue encontrado con Phillips. Tras una operación de búsqueda masiva y urgente con helicópteros, la Policía anunció que los otros dos niños fueron localizados, más tarde el lunes, solos en un campamento remoto en la espesura del bosque cerca del pequeño pueblo rural de Marokopa, en la escarpada costa oeste de la región neozelandesa de Waikato.

“Se encuentran ahora con agentes de Policía y están siendo retirados de ese lugar”, dijo a la subcomisionada interina Jill Rogers a la prensa este mismo lunes.

“Puedo confirmar que los niños están bien e ilesos, y serán trasladados a un lugar esta noche para exámenes médicos”, añadió.

Phillips desapareció por primera vez con sus hijos —Jayda, Maverick y Ember— en septiembre de 2021, lo que dio inicio a una extensa búsqueda por tierra y mar.

Reaparecieron semanas después en una granja cercana perteneciente a la familia de Phillips. Sin embargo, tras ser acusado de hacer perder el tiempo a la Policía, él y los niños desaparecieron de nuevo en diciembre de ese año.

La policía cree que vivían aislados, y que el padre usaba sus habilidades de supervivencia para alimentar, albergar y vestir a sus hijos. Sin embargo, a pesar de varios avistamientos, peticiones de ayuda y una búsqueda policial, el paradero de la familia seguía siendo un misterio. Cada nuevo avistamiento acaparaba titulares a nivel mundial.

La madrugada de este lunes, hora local, la policía recibió una llamada para informar sobre un robo en una tienda de productos agrícolas en Piopio, un pueblo de menos de 500 habitantes en la región occidental de Waikato, cerca de donde se cree que Phillips se escondía.

Se avistó una motocicleta agrícola de cuatro ruedas con dos personas saliendo del pueblo por un camino de grava y la policía los persiguió. Se colocaron púas cerca de una intersección a unos 30 kilómetros del camino de grava.

“El cuatriciclo pasó por encima de las púas y se detuvo en el camino rural. Poco después, el primer agente que acudió al lugar se topó con el vehículo y recibió disparos a quemarropa”, declaró Rogers. El agente salía de su patrulla cuando fue herido en la cabeza y se refugió en el vehículo. Segundos después, otro agente llegó al lugar y disparó contra el hombre, que se cree que era Phillips.

Aunque aún no se ha realizado la identificación formal, Rogers dijo a la prensa el lunes: “Creemos que es Tom Phillips”.

Su hermana, Rozzi Phillips, confirmó a la afiliada de CNN y a la emisora ​​pública RNZ que había muerto.

Rogers confirmó que uno de los niños desaparecidos, que se cree que era la otra persona que iba en el cuatriciclo, fue localizado en el lugar.

Se localizaron varias armas de fuego dentro y alrededor de la moto, mientras que el agente herido fue trasladado en helicóptero al Hospital de Waikato para ser operado.

Rogers señaló que el agente tenía “heridas significativas” que requerirán múltiples cirugías, pero que los médicos le informaron que “sobreviviría”.

La policía había expresado reiteradamente su seria preocupación por Jayda, Maverick y Ember, quienes no han tenido contacto con su madre desde diciembre de 2021.

“Varios agentes de Policía están buscando activamente a los niños, lo cual sigue siendo nuestra principal prioridad en este momento, encontrarlos, además de apoyar a nuestro compañero herido y a su familia”, declaró Rogers.

La madre de los niños, conocida como Cat, expresó su “profundo alivio de que esta terrible experiencia haya llegado a su fin para nuestros hijos”, en una declaración a RNZ, afiliada de CNN, este lunes por la mañana.

“Los hemos extrañado profundamente cada día durante casi cuatro años, y estamos deseando darles la bienvenida a casa con amor y cariño”, declaró.

“Al mismo tiempo, nos entristece cómo se desarrollaron los acontecimientos hoy. Siempre hemos tenido la esperanza de que los niños pudieran regresar de forma pacífica y segura para todos los involucrados”. Hace apenas dos semanas, las fuerzas del orden publicaron imágenes de cámaras de seguridad de quienes creían que eran Phillips y uno de los niños involucrados en un robo a primera hora de la mañana en una tienda de conveniencia en la misma localidad donde se produjo este último tiroteo.

En junio pasado, la Policía ofreció una recompensa de 80.000 dólares neozelandeses (US$ 52.000) por información que condujera a su ubicación y regreso.

La serie de presuntos delitos de Phillips incluye el robo a mano armada de un banco en mayo de 2023, cuando una cámara de seguridad capturó a dos personas escapando en una motocicleta con dinero en efectivo.

Phillips ya enfrentaba una serie de cargos, entre ellos robo con agravantes, lesiones con agravantes y tenencia ilegal de un arma de fuego.

