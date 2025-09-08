Trayectoria del huracán Kiko: dónde está y hacia dónde se dirige

Por CNN en Español

El huracán Kiko sigue siendo de categoría 2 este lunes a pesar de su gradual debilitamiento en las últimas horas.

Según el más reciente reporte del Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés), el fenómeno tiene vientos máximos sostenidos de 165 km/h, con ráfagas más altas, y se pronostica una pérdida de intensidad adicional durante los próximos días, con posibilidades de que se degrade a tormenta tropical a última hora de este lunes.

Más temprano, el centro del huracán Kiko se localizó a alrededor de 1.210 km de Honolulu, Hawai, mientras se desplaza hacia el noroeste a 22 km/h.

El NHC estima que Kiko discurra por el norte de las islas de Hawai durante este martes y miércoles.

Se espera que que las marejadas generadas por Kiko aumenten gradualmente y alcancen su punto máximo a lo largo de las costas expuestas al este de Hawai entre la noche del lunes y mediados de la semana, con riesgo de corrientes de resaca y oleaje potencialmente peligroso.

El NHC recomienda a quienes se encuentren en las islas hawaianas que sigan de cerca el progreso de la tormenta y permanezcan atentos a nuevos avisos.

