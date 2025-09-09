Skip to Content
CNN - Spanish

Así va la tabla de posiciones de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial 2026, en vivo: resultados y quién clasifica

By
New
Published 7:42 PM

Por Federico Leiva, CNN en Español

Sigue en vivo y en directo los resultados de todos los partidos de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

Los líderes de cada grupo se meterán automáticamente en la Copa del Mundo, mientras que los dos seleccionados que terminen en segundo lugar con mejor puntaje irán al repechaje, a jugarse en marzo.

La Ronda Final consta de seis jornadas, donde todas las selecciones enfrentan a sus rivales de grupo dos veces, una de local y otra de visitante.

The-CNN-Wire
™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Article Topic Follows: CNN - Spanish

Jump to comments ↓

CNN Newsource

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content