Cinco conclusiones de los nuevos documentos de Epstein

Aarón Blake, CNN

El lunes por la noche recibimos más documentos de Jeffrey Epstein publicados por la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes. Y, a diferencia de la semana pasada, estos contenían noticias reales.

La gran novedad es que finalmente podemos ver la carta firmada en nombre del ahora presidente Donald Trump por motivo del cumpleaños 50 de Epstein en 2003, sobre la que informó por primera vez el Wall Street Journal en julio.

A pesar de la afirmación de Trump de que la carta lasciva es falsa (y ha demandado al Journal por ello), dos nuevos factores parecen legitimarla.

Primero, fue entregada por los herederos de Epstein, lo que significa que aparentemente había estado en su posesión. Segundo, presenta una firma de “Donald” que parece coincidir con documentos contemporáneos que circulan en línea de esa época.

Pero eso no es lo único que conocimos de los propios documentos y de las reacciones.

Presentamos algunas conclusiones a continuación.

Trump ha hecho una serie de declaraciones y decisiones aparentemente extrañas con respecto a Epstein.

Estos incluyen el cambio repentino y abrupto de su administración sobre la publicación de los documentos, su falsa negación de que la secretaria de Justicia, Pam Bondi, le había dicho que su nombre aparecía en ellos, su lenta revelación sobre que Epstein había reclutado a una chica que trabajaba en Mar-a-Lago, y una serie de afirmaciones fácilmente refutables sobre Epstein y sus vínculos personales con él.

Pero la carta, parte de una colección de dedicatorias compiladas en un “libro de cumpleaños” para Epstein, parece que podría estar a la altura del resto.

No sabemos con certeza si Trump escribió o firmó la carta. Pero, como se mencionó anteriormente, hay muchas señales que apuntan en esa dirección. Anteriormente, Trump basó sus negaciones en la falsa afirmación de que nunca hizo dibujos (la carta incluye el dibujo de una silueta femenina), cuando en realidad existen numerosos garabatos de Trump en el registro público.

Todo resulta particularmente extraño dado que, a simple vista, la carta no parece tan condenatoria para Trump, comparada con todo lo demás que sabemos. Ya sabíamos que era amigo de Epstein durante este período. También sabíamos que ha mostrado una tendencia a los comentarios lascivos.

Quizás nunca se demuestre que Trump mismo dibujó la imagen. Y no hay pruebas de que Trump haya hecho nada malo.

Pero este lunes por la noche tuvimos aún más motivos para cuestionar su relación con Epstein y su manejo del asunto.

Otro documento en la sección “libro de cumpleaños” llamó la atención de más de una persona y fue destacado por los demócratas.

Es una carta con una foto de Epstein sosteniendo un cheque novedoso de gran tamaño por US$ 22.500, diseñado para parecer un pago de Trump a Epstein.

“¡Jeffrey demuestra talento precoz con el dinero y las mujeres!”, dice el texto. “Vende (CENSURADO) ‘totalmente depreciado’ a Donald Trump por US$ 22.500… Aunque yo gestioné el trato, ¡no aposté nada por la chica!”

La parte redactada parece ser el nombre de una mujer.

Desconocemos el contexto completo de la foto. CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca y con las personas identificadas relacionadas con ella. Podría ser simplemente una broma grosera, en la que Trump no tuvo nada que ver, salvo por haber sido mencionado.

Pero la carta refuerza cómo el nombre de Trump podría aparecer en los documentos de maneras que la Casa Blanca preferiría no tener que abordar.

Los acontecimientos de este lunes por la noche parecieron confirmar algo que probablemente ya sabíamos: que mucha gente va a seguir ciegamente la línea de Trump.

Tras la publicación de la carta de cumpleaños, los influencers pro-Trump no tardaron en adoptar sus argumentos.

Un alto funcionario de la Casa Blanca afirmó que la firma en la carta de cumpleaños de Trump era falsa, comparándola con la firma de Trump en documentos oficiales más recientes. Y mucha gente se sumó rápidamente.

“¿De verdad es esto lo mejor que pudieron hacer? Trump tiene la firma más famosa del mundo”, dijo el influencer pro-Trump Benny Johnson . “Es hora de demandar (al Journal) hasta el olvido”.

“¿Se parece la firma del WSJ que aparece a continuación a la firma real del presidente? No lo creo en absoluto. Es falsa”, dijo Charlie Kirk, otro influencer pro-Trump.

Algunos republicanos de la Cámara de Representantes se hicieron eco del tema, y ​​el representante Tim Burchett, de Tennessee, le dijo a CNN que pensaba que la firma podría ser falsificada.

Ninguno de ellos parecía preocuparse por comprobar las firmas de Trump en otros documentos que circulaban en línea del período en cuestión. Muchas se parecen bastante a la de la carta de cumpleaños de Epstein, desde la cursiva más ondulada hasta la larga cola al final de la “d”.

Eso no significa que Trump haya escrito la carta. Pero la firma no parece ser motivo para dudar de ello.

Esto sugiere que algunas personas van a decir prácticamente cualquier cosa para sembrar dudas y defender a Trump en esto.

La publicación de los documentos es en sí misma una historia política interesante.

Esto se debe a que los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes decidieron adelantarse a su publicación este lunes por la tarde y sacaron a la luz una imagen en X de la aparente carta de cumpleaños de Trump.

El presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, los criticó por publicar materiales selectivamente antes de que se liberara el resto del lote.

“Es terrible que los demócratas de la Comisión de Supervisión estén seleccionando cuidadosamente los documentos y politizando la información recibida hoy del patrimonio de Epstein”, dijo Comer.

Un par de puntos al respecto. Uno es que la carta obviamente ya era objeto de mucha intriga, desde el artículo del Journal de julio.

El otro es que Comer y los republicanos han publicado en el pasado numerosas pruebas parciales, sobre todo en sus investigaciones de los Biden en la última legislatura.

Pero aún así es interesante que los demócratas decidieran hacer esto.

Esto podría sugerir que pretenden ser más duros con los archivos de Epstein. Sin embargo, este asunto ha sido en cierta medida bipartidista, con algunos republicanos de la Cámara de Representantes apoyando las citaciones de la Comisión para la entrega de estos documentos y, en algunos casos, firmando una solicitud de descargo para forzar su divulgación.

Podría haber cierto peligro en hacer que todo parezca más partidista.

El resto de los documentos no nos dice mucho. Algunos son lascivos y hacen referencia a relaciones sexuales y a las aventuras de Epstein con mujeres, pero no de forma que arroje luz sobre los delitos por los que fue condenado.

Los documentos refuerzan que Epstein tenía muchos amigos poderosos, además de Trump. También llegaron cartas para su cumpleaños con los nombres del expresidente Bill Clinton y del destacado abogado Alan Dershowitz. (Un portavoz de Clinton se refirió a una declaración previa que afirmaba que Clinton había cortado relaciones antes del arresto de Epstein por cargos federales en 2019 y que desconocía sus delitos. Dershowitz declaró al Journal: “Ha pasado mucho tiempo y no recuerdo el contenido de lo que pude haber escrito”.)

Descubrimos que los abogados de Epstein declararon ante la comisión que “desconocen la existencia” de una lista de clientes de Epstein. (Bondi pareció indicar que dicha lista existía a principios de este año, antes de que el Departamento de Justicia dijera que, de hecho, no existía).

