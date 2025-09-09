En una acción inusual, la directora nacional de Inteligencia de EE.UU. ordena retiro de informe clasificado sobre Venezuela

Por Kaitlan Collins, Zachary Cohen y Kristen Holmes, CNN

La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, ordenó a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) en los últimos meses que retirara un informe clasificado sobre Venezuela, a pesar de que el personal de la agencia afirmó que era preciso y cumplía con todas las políticas de la NSA. Se trata de una medida que ha generado grandes interrogantes dentro de la Comunidad de Inteligencia, según personas familiarizadas con el asunto.

El informe clasificado estaba relacionado con Venezuela y uno de los enviados especiales del presidente Donald Trump, Richard Grenell, dijeron las fuentes. Una de las personas señaló que incluía conversaciones que Grenell mantuvo con Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, a quien Estados Unidos ha acusado de narcotráfico, así como información sobre Grenell recopilada por la Agencia de Seguridad Nacional.

Después de su publicación, se agregó un anexo no clasificado que ordenaba al personal “retirar este informe” bajo la dirección de Gabbard. El anexo no clasificado se emitió en abril, según la persona familiarizada con el asunto.

“El informe es preciso y está en concordancia con todas las políticas, directivas y orientaciones de la NSA; sin embargo, la directora de Inteligencia Nacional ordenó a la NSA retirar el informe”, decía el anexo. “Por favor, eliminen el informe original de todos los archivos manuales y computarizados”.

Grenell, quien según múltiples fuentes mantiene una relación cercana con Gabbard, declinó hacer comentarios. CNN ha contactado a la Casa Blanca y a la oficina de Gabbard para solicitar comentarios, pero hasta ahora no ha obtenido respuestas.

Un alto funcionario de inteligencia dijo a CNN que el informe fue retirado por preocupaciones sobre la protección de las libertades civiles y la privacidad de una persona. El informe de la NSA, según la fuente, hacía evidente la identidad de alguien, aunque el contenido no era embarazoso ni despectivo. Los funcionarios del Partido Republicano han manifestado durante mucho tiempo su preocupación por el “desenmascaramiento” de identidades en informes de inteligencia, considerando que esta práctica común ha sido utilizada para atacarlos y avergonzarlos por parte de administraciones demócratas.

El funcionario señaló que la Casa Blanca ordenó reducir la distribución de informes de inteligencia sobre Venezuela hace unas semanas.

Sin embargo, el personal de la NSA no recibió ninguna razón en el anexo para retirar el informe. Las actualizaciones suelen ser una razón por la que se retractan los informes.

Un funcionario estadounidense calificó la medida como “altamente inusual”, señalando que los altos funcionarios de inteligencia normalmente dejan en manos de cada agencia la decisión de retirar informes de esta naturaleza, especialmente cuando involucran a ciudadanos estadounidenses cuya identidad está protegida.

La retirada del informe fue reportada por primera vez por The New York Times.

Gabbard, como directora de Inteligencia Nacional, es una de las pocas altas funcionarias que recibe versiones sin censura de estos informes. Un exfuncionario con conocimiento del proceso cuestionó por qué ella optó por retirar el informe de inteligencia, en lugar de tomar una medida menos intrusiva para limitar el acceso a él.

“Si era muy sensible, el método habitual sería aumentar la clasificación, lo que tampoco es lo ideal, pero es mejor que fingir que una pieza de inteligencia no existe”, dijo el exfuncionario.

“Además, la NSA es muy rigurosa en ocultar la identidad de ciudadanos estadounidenses”, agregó el funcionario, señalando que los nombres de esas personas suelen estar ocultos por defecto. Los funcionarios de inteligencia deben redactar una justificación detallada, que recibe múltiples revisiones, para obtener identidades específicas desenmascaradas solo para sí mismos en un informe, añadió.

Grenell se desempeña como enviado especial de Trump y en ocasiones ha tenido enfrentamientos con el Departamento de Estado por intentos de liberar a estadounidenses de Venezuela. Poco después de que Trump asumiera la presidencia, Grenell visitó Caracas para reunirse con Maduro. La visita sorpresa generó especulaciones de que la Casa Blanca podría estar retrocediendo en la campaña de “máxima presión” contra Maduro que había perseguido anteriormente. Grenell regresó a Estados Unidos con seis estadounidenses que el Gobierno consideraba detenidos ilegalmente, y la Casa Blanca celebró su regreso.

Pero el episodio preparó un enfrentamiento entre el secretario de Estado Marco Rubio, quien durante mucho tiempo se ha opuesto a dar cualquier concesión a Maduro, y Grenell, quien estaba presionando para llegar a acuerdos. En los meses desde la visita, la Casa Blanca ha dejado claro que se opone a Maduro.

Gabbard despidió a los dos principales funcionarios de carrera que lideraban el Consejo Nacional de Inteligencia, que es el grupo analítico más alto en la Comunidad de Inteligencia y cuya tarea es comprender y evaluar las mayores amenazas que enfrenta Estados Unidos.

Los despidos ocurrieron poco después de que la oficina que lidera Gabbard publicara una evaluación desclasificada del consejo sobre la banda venezolana Tren de Aragua, que socavó el argumento clave del Gobierno de Trump para invocar la Ley de Enemigos Extranjeros y acelerar las deportaciones.

En respuesta a eso, Gabbard criticó a los medios por “tergiversar y manipular evaluaciones de inteligencia para socavar la agenda del presidente de mantener al pueblo estadounidense seguro”.

Gabbard ha prometido erradicar lo que ha descrito como la politización de la Comunidad de Inteligencia y ha lanzado una guerra contra las filtraciones a los medios que, según los críticos, está vaciando a la Comunidad de Inteligencia de la experiencia necesaria de profesionales experimentados.

