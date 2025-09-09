Un estudio halla que la marihuana podría provocar defectos cromosómicos en los óvulos

Por Sandee LaMotte, CNN

Según una reciente investigación la marihuana puede dañar los ovocitos (óvulos no fertilizados en los ovarios femeninos). Los investigadores temen que pueda provocar infertilidad, aborto espontáneo y posibles defectos genéticos en los bebés.

La exposición a niveles más altos de tetrahidrocannabinol o THC, una sustancia química presente en la marihuana que produce una sensación de euforia o “subidón”, se relacionó con cambios en la manera en que maduran los óvulos y con un posible aumento de las malformaciones cromosómicas, según el estudio publicado el martes en la revista Nature Communications.

“Los hallazgos de este estudio son preocupantes y resaltan la importancia de un enfoque cauteloso en el uso del cannabis cuando se planea concebir”, expresó en un correo electrónico la obstetra Dra. Jamie Lo, profesora asociada de obstetricia, ginecología y urología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón, en Portland. Ella no participó en el estudio.

El uso de marihuana durante el embarazo está en aumento. Un estudio de junio halló que el consumo de cannabis, reportado por las propias usuarias en el último mes, se ha más que triplicado entre las mujeres embarazadas en Estados Unidos de 2002 a 2020. Numerosos estudios han relacionado el consumo de marihuana durante el embarazo con el autismo, el desarrollo fetal deficiente, el bajo peso al nacer, los partos peligrosamente prematuros e incluso la muerte.

El nuevo estudio es “un enfoque emocionante y novedoso para abordar una brecha clave en el conocimiento”, dijo Lo, que estudia la relación entre el uso de la marihuana y la fertilidad. Varios estudios han analizado cómo la marihuana podría afectar a los espermatozoides, pero hasta ahora ningún estudio había analizado el impacto de la marihuana en el óvulo y el folículo ovárico, añadió.

Un folículo es un pequeño saco lleno de líquido en el ovario que contiene un óvulo no fertilizado. Durante el ciclo menstrual de una mujer, las hormonas inician una cadena de eventos que ayudan al ovocito a segregar los cromosomas necesarios para que esté listo para ser fertilizado por los espermatozoides.

Los niveles más altos del THC parecieron afectar este proceso, dijo la autora principal del estudio, Cyntia Duval, quien realizó el estudio mientras era investigadora postdoctoral en biología ovárica en la Universidad de Toronto.

Sin embargo, el estudio solo puede mostrar una asociación y no una causa y efecto directos, dijo Duval, quien ahora dirige la investigación aplicada en el Centro de Fertilidad CReATe, una clínica de fertilidad en Toronto. (CReATe es: Tecnología Canadiense para la Reproducción Asisitida).

“Esta es una hipótesis, lo peor sería que el público leyera esto y tuviera miedo”, afirmó. “Se necesitan más estudios para verificar nuestros hallazgos y determinar cómo o incluso si los cambios que observamos afectan la reproducción”.

Los investigadores analizaron más de 1.000 muestras de líquido ovárico de pacientes sometidas a tratamiento de infertilidad. Los ovocitos de un grupo más pequeño de 62 pacientes cuyos resultados de presencia de THC fueron positivos se compararon con un grupo de control donde no se detectó el uso de cannabis.

El equipo del estudio halló que el grupo de pacientes con niveles detectables de THC se asoció con una mayor tasa de maduración de ovocitos y un menor número de embriones con el número correcto de cromosomas.

Esto en comparación con el grupo de control.

A primera vista, una tasa de maduración más alta puede parecer positiva, pero desarrollarse demasiado rápido puede crear problemas con la manera en que los ovocitos se preparan para la reproducción, dijo Duval.

“Los cromosomas necesitan tiempo para alinearse perfectamente para estar listos para ser fertilizados por espermatozoides y crear embriones sanos”, explicó. “Así que sí, tenemos más ovocitos que están maduros, pero ¿a qué precio si no tienen la cantidad correcta de cromosomas?”

Otra parte del estudio examinó ovocitos extremadamente inmaduros in vitro, es decir, en un tubo de ensayo en el laboratorio. Los ovocitos fueron donados por mujeres que se sometieron a un tratamiento de fertilidad y no eran adecuados para su uso, añadió Duval.

Cuando se expusieron al THC durante 24 horas en una placa de Petri, los ovocitos inmaduros que recibieron niveles más altos de THC tenían husos alterados (los husos son las estructuras que ayudan a los cromosomas a segregarse correctamente), lo que puede causar fallas en el desarrollo embrionario.

“El hallazgo de que la exposición a niveles más altos de THC podría asociarse con un empeoramiento de la fertilidad y un aumento de las complicaciones reproductivas podría ayudar a los pacientes que no pueden abstenerse del cannabis a buscar una estrategia de reducción de daños”, dijo Lo.

“Con esta información, estos pacientes pueden considerar reducir la cantidad de cannabis que están usando para mitigar los resultados adversos para sus bebés”.

La potencia del THC se cuadruplicó entre 1995 y 2022 y ahora es aún mayor, según el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas.

“La flor de cannabis y los concentrados en los dispensarios pueden tener concentraciones de THC de más del 40%. Las concentraciones más altas de THC se han asociado con una mayor probabilidad de que el consumo de cannabis progrese y se convierta en un trastorno de uso, entre otros problemas de salud”, afirma el Instituto en su sitio web.

Los expertos temen que los consumidores no tengan claro que existe este peligroso aumento de la potencia. Mirar la etiqueta de un producto podría decirle a una persona la “potencia precisa” del THC cuando se compra en una tienda donde se vende legalmente la marihuana. Pero “las personas que compran cannabis ilegalmente quizás no puedan acceder a información confiable sobre la potencia del producto que están usando”, le dijo a CNN el investigador Tom Freeman, profesor de psicología de la Universidad de Bath, en una entrevista anterior. Él no participó en el estudio.

“Sin embargo, ciertos tipos de cannabis suelen ser más potentes que otros: los extractos de cannabis suelen ser más potentes que la flor de cannabis”, dijo Freeman, director del Grupo de Adicción y Salud Mental de esa universidad en el Reino Unido.

Si bien las personas intentan ajustar su consumo cuando la potencia de su cannabis varía, “por ejemplo, agregando menos cannabis a su porro o inhalando menos profundamente”, estas medidas no funcionan por completo, agregó.

Eso significa que “los productos de mayor potencia aún brindan una dosis más alta de THC a los consumidores que los productos de menor potencia”, dijo Freeman.

Las mujeres pueden perjudicar sin saberlo el éxito de su futuro embarazo al exponerse a niveles de THC más altos de lo que pretendían, dijo Lo.

“Debido a que es difícil saber el nivel específico de THC en varios productos de cannabis que se exponen en los anaqueles de las tiendas, yo le aconsejo a mis pacientes que consideren alternativas más seguras para tratar los síntomas para los que están usando cannabis; o al menos que traten de reducir la frecuencia de su uso”.

