Dwayne “The Rock” Johnson explica su reciente pérdida de peso

Por Lisa Respers France, CNN

Un hombre que construyó su carrera gracias a su fuerza física luce más delgado estos días.

Dwayne “The Rock” Johnson ha llamado la atención con su apariencia notablemente más esbelta. El luchador profesional convertido en estrella de cine explicó el cambio durante la serie “In Conversation With…” del Festival Internacional de Cine de Toronto 2025, realizada el lunes.

Johnson, aunque sigue siendo musculoso, dijo que ha adelgazado para un papel en una película, según la revista People.

“Vamos a hacer una película llamada ‘Lizard Music’, que está basada en una novela escrita por Daniel Pinkwater”, dijo Johnson.

La película “es sobre un hombre muy excéntrico y fantasioso de más de 70 años llamado el Hombre Pollo. Y su mejor amigo es un pollo de más de 70 años”, explicó.

“Estoy muy emocionado porque tengo la oportunidad de transformarme de nuevo, como pude hacerlo en ‘The Smashing Machine’”, dijo Johnson. “No puedo esperar”.

El actor luce más musculoso en el próximo drama “The Smashing Machine”. Johnson interpreta a Mark Kerr, exluchador de MMA y campeón de peso pesado de la UFC, en la película.

Hizo lo contrario de aumentar masa muscular para “Lizard Music” y Johnson dijo que aún no ha terminado de transformarse.

“Así es como me veo más delgado”, dijo. “Todavía me queda un largo camino por recorrer”.

“The Smashing Machine” se estrenó recientemente con excelentes críticas en el Festival de Cine de Venecia, generando rumores de que Johnson podría obtener una nominación al Oscar por su actuación.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.