El juez Kavanaugh enfrenta críticas por afirmar que los estadounidenses pueden demandar por excesos de ICE

Por John Fritze, CNN

La alegre sugerencia del juez Brett Kavanaugh esta semana de que los estadounidenses maltratados por ICE pueden demandar a los agentes en un tribunal federal está provocando el rechazo de los abogados de derechos civiles que señalan que la mayoría conservadora de la Corte Suprema en los últimos años ha hecho que esos casos sean casi imposibles de ganar.

Al escribir para explicar el fallo de emergencia de la corte este lunes que permitió a la administración Trump continuar con patrullas migratorias “itinerantes” en el sur de California, Kavanaugh desestimó las preocupaciones de que agentes enmascarados del ICE habían empujado, acorralado y detenido a hispanos, en una ocasión arrojando a un ciudadano estadounidense contra una cerca y confiscando su teléfono.

“En la medida en que se haya recurrido a una fuerza excesiva”, escribió Kavanaugh en un exposición concurrente de 10 páginas, “la Cuarta Enmienda prohíbe dicha acción, y debería haber recursos disponibles en un tribunal federal”.

Sin embargo, en una serie de decisiones recientes, incluyendo dos relacionadas con incidentes en la frontera, la Corte Suprema ha limitado severamente la capacidad de las personas para demandar a agentes federales del orden público por uso excesivo de la fuerza.

Kavanaugh, quien fue nominado a la corte por Trump durante su primer mandato, fue mayoría en esas decisiones.

“Es casi imposible obtener algún tipo de reparación en un tribunal federal cuando un funcionario federal viola derechos federales”, dijo Patrick Jaicomo, un abogado senior del libertario Institute for Justice que ha representado regularmente a clientes que demandan a agentes federales.

Lauren Bonds, CEO del Proyecto Nacional de Responsabilidad Policial, dijo que puede ser increíblemente difícil para una persona sometida a fuerza excesiva encontrar un abogado y enfrentarse al Gobierno federal en los tribunales.

“Lo que hemos visto es que, período tras período, el tribunal limita las vías que tienen las personas para demandar al Gobierno federal”, dijo Bonds a CNN.

Para detener a una persona en la calle e interrogarla, los funcionarios de inmigración deben tener una “sospecha razonable” de que se encuentra en el país sin documentos.

La cuestión planteada ante la Corte Suprema era si un agente podía basarse en factores como la aparente etnia, el idioma o la presencia de una persona en un lugar determinado para establecer una sospecha razonable.

En julio, un tribunal de distrito de EE.UU. ordenó al Departamento de Seguridad Nacional que suspendiera la práctica de realizar detenciones iniciales basándose en esos factores. Este lunes, la Corte Suprema, sin una explicación de la mayoría, suspendió la orden del tribunal inferior, dando así luz verde a la estrategia del Gobierno mientras el litigio continúa en tribunales inferiores.

En un fuerte desacuerdo, la juez Sonia Sotomayor citó las historias contadas por varias de las personas del sur de California que se vieron atrapadas en la represión.

“El Gobierno, y ahora la concurrencia, prácticamente ha declarado que todos los latinos, ciudadanos estadounidenses o no, que trabajan en empleos de bajos salarios son blanco fácil de ser confiscados en cualquier momento, retirados de su trabajo y retenidos hasta que presenten pruebas de su estatus legal a satisfacción de los agentes”, escribió Sotomayor, acompañada por sus compañeras jueces liberales Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson.

Jason Gavidia, ciudadano estadounidense, fue abordado en junio por agentes enmascarados que cuestionaron repetidamente su estatus migratorio y lo presionaron para que mencionara el hospital donde nació, según consta en los registros judiciales.

Al no poder responder a la pregunta, relató, los agentes manipularon un rifle, le quitaron el teléfono y lo empujaron contra una valla metálica. Posteriormente fue liberado.

Otro ciudadano estadounidense, Jorge Viramontes, fue detenido y escoltado por agentes hasta un vehículo y retenido en un “área de almacén” para ser interrogado más a fondo, según documentos judiciales.

Richard Re, profesor de Derecho de Harvard, tuvo una opinión diferente sobre el comentario de Kavanaugh en el dictamen. Tal vez, escribió Re este martes, Kavanaugh intentaba indicar hacia dónde cree que debería dirigirse la ley.

“Cuando hay una sentencia importante que es muy ambigua, generalmente es así deliberadamente”, dijo a CNN Re, quien trabajó para Kavanaugh cuando este era juez de un tribunal de apelaciones.

“Creo que no está claro qué interpretación dar a ese comentario”, dijo Re. “Podría sugerir un interés genuino, al menos por parte de un magistrado clave, en revitalizar la remediación de la Cuarta Enmienda”.

El tribunal ha estado limitando durante años la capacidad de las personas que enfrentan un uso excesivo de la fuerza para demandar a los agentes federales, un litigio que, según sus defensores, puede actuar como un control sobre ese comportamiento.

En 2020, la mayoría conservadora del tribunal bloqueó una demanda por daños y perjuicios presentada por la familia de un niño mexicano de 15 años que fue asesinado a tiros al otro lado de la frontera por un agente de la Patrulla Fronteriza.

Hace tres años, el tribunal rechazó de manera similar una demanda de un ciudadano estadounidense que era propietario de un bed and breakfast cerca de la frontera con Canadá y que dijo que lo empujaron al suelo mientras agentes de la Patrulla Fronteriza interrogaban a un huésped sobre su estatus migratorio.

Las demandas contra la policía federal se rigen por un precedente de 1971, Bivens contra

Seis Agentes Desconocidos , que involucró a funcionarios federales antidrogas que registraron el domicilio de un hombre sin orden judicial.

La Corte Suprema admitió dicha demanda, pero en los últimos años ha restringido considerablemente la posibilidad de presentar querellas en cualquier otra circunstancia, además de la orden judicial involucrada en el caso Bivens.

El derecho a demandar a agentes federales, según la corte, debería ser establecido por el Congreso, no por los tribunales.

Los estadounidenses también pueden demandar al Gobierno por daños y perjuicios bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios, si sus empleados incurren en irregularidades o negligencia.

Sin embargo, los tribunales federales también han establecido un complejo entramado de excepciones a dicha ley.

A principios de este año, en un caso relacionado con un allanamiento del FBI a una casa equivocada, la Corte Suprema, por unanimidad, permitió a la familia demandar, pero también limitó el alcance de una disposición de la ley destinada a proteger a las personas perjudicadas por las fuerzas del orden federales.

La ley de responsabilidad civil, dijo Bonds, es “increíblemente limitada, increíblemente compleja y definitivamente no es algo seguro”.

La opinión de Kavanaugh se produjo en un momento en que el tribunal ha enfrentado fuertes críticas en algunos sectores por decidir una serie de casos de emergencia a favor de Trump sin ninguna explicación.

Recientemente, la Corte Suprema se ha puesto sistemáticamente del lado de Trump, revocando órdenes temporales de tribunales inferiores y permitiendo al presidente despedir a los líderes de agencias independientes, recortar el gasto autorizado por el Congreso y llevar adelante una agresiva ofensiva contra la inmigración mientras el litigio continúa en tribunales inferiores.

Esos casos de emergencia no resuelven totalmente las cuestiones jurídicas en cuestión (y el tribunal a menudo duda en redactar opiniones que podrían influir en el resultado final de un caso), pero pueden tener enormes consecuencias en el mundo real.

Los casos de emergencia casi siempre se manejan sin argumentos orales y se abordan en un plazo mucho más ajustado que los de fondo regulares del tribunal.

En ese sentido, la opinión de Kavanaugh proporcionó cierta claridad sobre cómo al menos un miembro de la mayoría de la corte veía las patrullas de ICE.

Tomó nota de la disidencia de Sotomayor y señaló que la cuestión del uso excesivo de la fuerza no estaba involucrada en el caso.

“El estándar de razonabilidad de la Cuarta Enmienda continúa rigiendo el uso de la fuerza por parte de los oficiales y prohibiendo la fuerza excesiva”, dijo Kavanaugh.

Lo que no explicó, señalan varios expertos, es cómo se podría reivindicar una violación de esos derechos.

“Sinceramente me pregunto”, publicó en las redes sociales el profesor de derecho de la Universidad de Chicago, William Baude , “¿qué recursos cree el juez Kavanaugh que están y deberían estar disponibles en los tribunales federales en estos días para las violaciones de fuerza excesiva por parte de los funcionarios federales de inmigración?”

