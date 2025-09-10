¿Qué pasó en el ataque sin precedentes de Israel contra líderes de Hamas en Qatar? Esto sabemos

Por Helen Regan, CNN

Israel lanzó el martes una serie de ataques contra el liderazgo de Hamas en la capital de Qatar, con un bombardeo inédito dentro del territorio de un importante aliado de EE.UU. y mediador clave en las conversaciones para un alto el fuego en Gaza.

Israel dio el paso poco común de reclamar de inmediato la autoría de los ataques, diciendo que formaban parte de una operación denominada “Cumbre de Fuego”.

Hamas informó que seis personas murieron, incluidos cinco de sus miembros, pero que el ataque no logró asesinar a la delegación negociadora.

Varios países condenaron la escalada bélica. Qatar calificó los bombardeos como “terrorismo de Estado”. El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que no estaba “entusiasmado con toda la situación”.

El más reciente ataque de Israel contra el territorio de otro país soberano amenaza con descarrilar los renovados diálogos para un cese del fuego, así como los esfuerzos por liberar a los rehenes israelíes que siguen en manos de Hamas. La ofensiva ocurrió horas después de que Israel ordenara la evacuación total de Ciudad de Gaza, donde miles de personas sobreviven en condiciones de hambruna provocada, antes de su plan de toma militar.

Esto es lo que debes saber.

Los ataques israelíes en Doha impactaron el exclusivo barrio residencial de West Bay Lagoon, que según el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, albergaba a varios miembros del buró político de Hamas.

Los líderes de Hamas han usado abiertamente la capital qatarí como sede fuera de Gaza durante años, y en ese momento el grupo extremista dijo que sus negociadores revisaban una reciente propuesta de alto el fuego respaldada por Trump.

Uno de los principales objetivos de la ofensiva era el jefe negociador de Hamas, Khalil Al-Hayya, pero no estaba entre los fallecidos.

Cinco funcionarios de Hamas murieron en el ataque, incluido el hijo de Al-Hayya y el director de su oficina, según el grupo. También murió un funcionario de seguridad qatarí.

El ataque fue “preparado durante meses” e involucró más de 10 aviones de combate que lanzaron más de 10 municiones, dijeron a CNN fuentes israelíes. El primer ministro de Qatar señaló que Israel usó armas que pasaron inadvertidas para el radar.

Un funcionario israelí agregó que los cazas requirieron reabastecimiento en el aire para realizar la operación de largo alcance, y que todos impactaron un único objetivo en Doha.

La naturaleza de este bombardeo fue sin precedentes.

Qatar tiene una larga trayectoria como territorio neutral para negociaciones diplomáticas delicadas, incluido el hospedaje de una oficina de los talibanes afganos durante conversaciones secretas con EE.UU.

El emirato es uno de los dos mediadores regionales que lideran el único canal diplomático para tratar de poner fin a la guerra en Gaza y asegurar la liberación de rehenes israelíes en manos de Hamas. Mantiene canales directos con EE.UU., Israel y Hamas, y ha albergado incontables rondas de negociación.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Majed Al Ansari, negó haber recibido notificación previa del ataque y calificó de “infundados” los reportes que sugerían lo contrario.

Los ataques israelíes en Qatar son el primer ataque conocido de Israel contra un Estado árabe del Golfo. Brett McGurk, analista global de CNN en asuntos internacionales, dijo que la ofensiva fue “contra un lugar conocido por EE.UU. e Israel en la capital de un país que trabaja estrechamente con ambos”.

Qatar también alberga la mayor base estadounidense en Medio Oriente y ha disfrutado de una sólida relación con Washington durante décadas.

La ofensiva podría tener un efecto paralizador en la región y genera preocupación de que, si un aliado cercano de EE.UU. como Qatar puede ser bombardeado por otro aliado estadounidense, Israel, ¿quién podría ser el siguiente?

El ataque de Israel amenaza con descarrilar las negociaciones para terminar la guerra en Gaza que, según algunas fuentes, estaban llegando a un punto de inflexión.

Un alto diplomático qatarí, Hamad Al-Muftah, dijo que la ofensiva fue “claramente diseñada para socavar las negociaciones de paz” en el enclave. El primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, afirmó que el ataque ha cambiado el panorama de las actuales conversaciones de alto el fuego.

“No me sorprendería que paralice la mediación”, dijo a CNN Hasan Alhasan, investigador sénior en políticas de Medio Oriente del International Institute for Strategic Studies (IISS).

Hamas sostuvo que el ataque no cambiará sus exigencias para un acuerdo de alto el fuego.

Este fin de semana, EE.UU. propuso un nuevo marco de cese de hostilidades, que Israel aceptó.

Mientras tanto, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos dijo que los familiares seguían los acontecimientos en Doha “con profunda preocupación y gran ansiedad”. La madre de un rehén israelí dijo que la ofensiva podría equivaler a una sentencia de muerte para su hijo.

El presidente de EE.UU. Donald Trump ha buscado distanciarse del ataque israelí en Qatar. La Casa Blanca señaló inicialmente que la decisión fue tomada por el líder israelí y que EE.UU. se enteró demasiado tarde para intervenir.

Trump fue informado de la ofensiva solo poco antes de que comenzara, y no por Israel, sino por el jefe del Estado Mayor Conjunto, según un funcionario estadounidense.

La secretaria de Prensa Karoline Leavitt dijo que atacar dentro de Qatar “no avanza los objetivos de Israel ni de Estados Unidos”.

Sin embargo, el presidente no condenó explícitamente el ataque.

“No estoy entusiasmado con toda la situación. No es una buena situación. Pero diré esto: queremos de regreso a los rehenes, pero no estamos entusiasmados con la forma en que ocurrió”, dijo Trump a los periodistas esta noche frente al restaurante Joe’s Seafood, Prime Steak & Stone Crab en Washington.

El primer ministro de Qatar, Al-Thani, se mostró visiblemente indignado al describir la ofensiva, que calificó de “terrorismo de Estado”. Aseguró que la tradición diplomática de su país “no se verá frenada”, aunque admitió que las actuales conversaciones sobre Gaza tienen un rumbo incierto.

“Este ataque y este objetivo han superado no solo el derecho internacional, sino también los estándares morales”, dijo Al-Thani.

El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu en cambio presentó la ofensiva como una acción por la paz que “puede abrir la puerta al fin de la guerra en Gaza”. Su oficina aclaró previamente que el ataque fue “una operación completamente independiente de Israel”.

A nivel global, y en marcado contraste con la reacción de EE.UU., Israel enfrenta un creciente rechazo.

El secretario general de la ONU António Guterres condenó el ataque, al igual que varios líderes europeos y países asiáticos. Numerosos países árabes también advirtieron que este tipo de acciones podrían socavar la seguridad regional. El vicepresidente del Gobierno Autónomo Palestino, Hussein Al Sheikh, dijo que la ofensiva “constituye una grave violación del derecho internacional y de la soberanía de Qatar”.

El primer ministro de Canadá Mark Carney afirmó que el ataque de Israel en Doha “pone en riesgo directo los esfuerzos para avanzar la paz y la seguridad en la región”.

Con un acuerdo de alto el fuego tambaleante, Israel continúa con su ofensiva ampliada en Gaza, desafiando la oposición nacional e internacional.

Los ataques coincidieron con la orden de Israel de evacuar completamente Ciudad de Gaza el martes, donde viven cerca de un millón de palestinos, antes de su planeada toma militar, que según dijo es clave para derrotar a Hamas.

Los palestinos en Ciudad de Gaza enfrentan un nuevo desplazamiento masivo, mientras la hambruna causada por las acciones de Israel se propaga rápidamente por la ciudad densamente poblada.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que una escalada israelí en Ciudad de Gaza causaría “más desplazamiento forzado masivo, más muertes, más sufrimiento insoportable, destrucción sin sentido y crímenes atroces”.

Mostafa Salem, Mohammed Tawfeeq, Max Saltman, Sarah El Sirgany, Abeer Salman, Tal Shalev, Dana Karni, Kristen Holmes, Kevin Liptak, Andrew Potter, Kylie Atwood, Christian Edwards, Paula Newton y Billy Stockwell de CNN contribuyeron con este informe.