A 24 años del 11-S, publican nuevas imágenes inéditas

Por Melissa Gray, CNN

La cámara enfoca las llamas y el humo negro que sale del edificio de más de 90 pisos. Los papeles caen mientras la gente en la calle mira hacia arriba. El camarógrafo dice que fue una explosión.

Pero entonces la segunda torre es impactada, y se da cuenta de que es aún peor. “¡Dios mío!”, repite el hombre una y otra vez. Les dice a quienes lo rodean que se vayan a casa sin mirar hacia arriba.

El video fue grabado a una cuadra del World Trade Center el 11 de septiembre de 2001 por un hombre llamado Edward Sferrazza, quien corrió hacia su camioneta del trabajo para dejar el lugar. Bloqueado por el tráfico, salió para filmar de nuevo con su videocámara y quedó envuelto en la nube de polvo que cubría el Bajo Manhattan cuando cayó la primera torre. Siguió grabando incluso mientras tosía, se tambaleaba y buscaba refugio en su camioneta.

Esas imágenes estaban en un videocasete Hi8 de una hora de duración que captura no solo los eventos en sí, sino también la cruda conmoción que sintieron las personas que estuvieron cerca. Era prácticamente desconocido para el público antes de que fuera digitalizado y publicado en línea —por primera vez en su totalidad— este año, tras ser descubierto por un grupo voluntario de detectives digitales, expertos en tecnología y buscadores de información que, colectivamente, forman lo que llaman el Grupo de Preservación de Medios del 11-S.

El grupo ciertamente no es el único que busca archivar imágenes, videos e información del 11-S, y con dos años de existencia, no es uno de los equipos más veteranos. Pero está decidido a ayudar a preservar estos medios, incluyendo la búsqueda y el descubrimiento de materiales que, por diversas razones, estuvieron enterrados durante mucho tiempo en las colecciones de sus propietarios y aún no se habían publicado, como el video completo de Sferrazza.

Los atentados del 11-S fueron el ataque terrorista más mortífero en suelo estadounidense, con casi 3.000 muertos, la mayoría de ellos en Nueva York. Un grupo de secuestradores tomó el control de cuatro aviones de pasajeros con destino a la Costa Oeste poco después de despegar de la Costa Este, y estrelló tres de ellos contra las emblemáticas Torres Gemelas del World Trade Center y el Pentágono. El cuarto avión, que se cree que se dirigía a Washington, se precipitó en un campo en Shanksville, Pensilvania, después de que los pasajeros se resistieran al secuestro.

El Grupo de Preservación de Medios del 11-S, que publica parte de su trabajo en la página de YouTube “Entre Dos Torres” y solicita y debate material en Reddit, está dirigido por Andrew, quien pidió a CNN que usara solo su nombre de pila, para evitar usar su apellido ya que eso podría afectar negativamente su otro trabajo de tiempo completo. También habló sobre las preocupaciones de seguridad y privacidad relacionadas con su trabajo sobre el 11-S.

“Siempre he visto el 11-S como una especie de rompecabezas, en el sentido de que hay muchísimas historias individuales, pero todas encajan de alguna manera”, dijo Andrew.

Aunque era solo un niño cuando ocurrieron los atentados, los acontecimientos le dejaron una huella imborrable y lo impulsaron directamente a su trabajo profesional con sistemas de seguridad para grandes instalaciones comerciales y gubernamentales de alta ocupación. Dirige el grupo de archivo en su tiempo libre, pero es casi como un segundo trabajo a tiempo completo.

“Últimamente, tras hablar con cada vez más supervivientes y testigos, consiste simplemente en preservar esa memoria”, dijo. “Estoy descubriendo que muchas de estas personas nunca hablaron de ello o nunca consideraron importante su perspectiva. Ahora, supongo, mi objetivo es preservarlo, o al menos poder compartirlo”.

Andrew comparte gran parte del trabajo del grupo con el Museo y Memorial Nacional del 11 de Septiembre, que cuenta con su propio archivo. Stephanie Schmeling, jefa de catalogación y archivos, afirmó que Andrew es uno de los investigadores más comprometidos con su trabajo y que valora la labor de su grupo para encontrar fuentes de material mediático no descubierto y luego ayudarlos a digitalizarlo y preservarlo.

“Algunas de las cosas que ha compartido conmigo son asombrosas”, dijo, señalando específicamente una foto de restos de metales de color amarillos que cayeron sobre un tejado justo después del impacto de la primera torre, con letras apenas legibles que indicaban que provenían de un avión. Basándose en la información que ha recibido y en el momento en que se tomó la foto, Andrew cree que la pieza es del vuelo 11 de American Airlines, que se estrelló contra la Torre Norte, la primera en ser impactada.

La foto fue tomada por un arquitecto llamado Laszlo Kiss, quien trabajaba en el edificio donde cayeron los escombros y usó su cámara digital para capturar lo que veía ese día. Había publicado algunas imágenes en Facebook en 2021, comentó Andrew, pero el resto no se compartieron hasta que Andrew lo contactó. Kiss dijo que le dio las imágenes a Andrew, quien las subió desde los archivos de imagen sin procesar y publicó versiones de mayor resolución.

La misión declarada del grupo de Andrew es archivar imágenes y videos relacionados con los atentados del 11 de septiembre y ofrece ayuda a quien desee digitalizar su material de ese día.

El trabajo del grupo se ha centrado principalmente en los atentados del World Trade Center porque, según Andrew, hay más información disponible de Nueva York que del ataque al Pentágono o del accidente en Pensilvania.

De la decena de miembros del Grupo de Preservación de Medios del 11-S, Andrew comentó que él y algunos otros se encargan de la mayor parte de la difusión y la digitalización. Encuentran pistas donde pueden, como desenterrando referencias poco conocidas en línea sobre alguien que tenía una cámara, y rastreando la única copia de un documental que pudo haberse emitido en la televisión local.

Uno de los primeros proyectos en los que trabajó el grupo fue encontrar a una persona que había grabado un video desde el balcón de su apartamento, calle abajo del World Trade Center. Un video se había subido a un sitio web en 2002, alguien lo había descargado y se había compartido más ampliamente, pero faltaba toda la información sobre la persona que lo filmó.

Andrew dijo que lo rastreó hasta un hombre llamado Dennis Lovelady, quien recordaba haberlo grabado con una cámara MiniDV tan pronto como impactó el primer avión. La cinta se ha perdido desde entonces, y solo queda el clip que se encontró en línea, dijo Andrew, pero mientras buscaba una copia, Lovelady encontró varios disquetes Kodak con fotos que tomó tras la caída de las torres. Lovelady comentó que las compartió con el grupo de Andrew, que las publicó.

Mucho antes de que el grupo de Andrew publicara el video de Sferrazza, un clip se hizo público brevemente. El corte se incluyó en un documental italiano un par de años después de los atentados, después de que un amigo de la familia lo compartiera sin su conocimiento. Un miembro del grupo de Andrew encontró el documental y logró localizar a Sferrazza, dijo Andrew.

Sferrazza había guardado la cinta y casi la había olvidado, dijo Sferrazza, y nunca la había visto, pues sentía que los eventos de ese día fueron demasiado intensos. Después de que Andrew se reuniera con él en persona, Sferrazza accedió a entregársela a su grupo para su conservación porque, dijo, quiere que el mundo sepa lo que sucedió ese día y espera que pueda ser beneficioso.

Las personas que comparten sus imágenes con el grupo de Andrew suelen hacerlo por razones similares, dijo Andrew. “Es en cierto modo la razón por la que intentamos preservar esto, porque se aprovecha mucho de ese día, solo el material normal —a falta de una palabra mejor, los momentos destacados, ese material al que todo el mundo acude inmediatamente—, pero se pierde mucho del aspecto humano cuando no se ven los momentos intermedios”.

Veinticuatro años después de los atentados del World Trade Center, dijo Schmeling, le sorprende la cantidad de material audiovisual aún sin descubrir.

“Es inconmensurable”, dijo. “No sabemos cuántas personas tenían cámaras, cuántas lo documentaron, y muchas no se sienten cómodas compartiéndolo porque fue un momento emotivo para ellas, y por eso no lo han hecho”.

“Pero a medida que pasa el tiempo, la gente se siente más cómoda, o siente que no quiere dejar esta vida sin haber compartido ese material con nadie. Por eso, el trabajo que Andrew y su equipo están realizando está ayudando con eso”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.