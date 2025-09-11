Así fue el atentado del 11 de septiembre de 2001: lo qué pasó y las víctimas que dejó

Por CNN

El 11 de septiembre de 2001, 19 hombres secuestraron cuatro aviones comerciales estadounidenses cargados de combustible que se dirigían a varios destinos de la costa oeste. En total, 2.977 personas murieron en los ataques terroristas en la ciudad de Nueva York, Washington y en las afueras de Shanksville, Pensilvania.

El ataque fue orquestado por el líder de al Qaeda, Osama bin Laden.

En el World Trade Center (WTC) en el bajo Manhattan, 2.753 personas murieron cuando los vuelos secuestrados, el 11 de American Airlines y el 175 de United Airlines, fueron estrellados intencionalmente en las torres norte y sur, o murieron como resultado de los atentados.

De los que perecieron durante los ataques iniciales y los colapsos posteriores de las torres, 343 eran bomberos de Nueva York, 23 eran policías de la ciudad y 37 eran agentes de la Autoridad Portuaria.

Las víctimas tenían edades comprendidas entre dos y 85 años. Aproximadamente el 75-80% de las víctimas eran hombres.

En el Pentágono, en Washington, 184 personas murieron cuando el vuelo 77 de American Airlines, que había sido secuestrado, se estrelló contra el edificio.

Cerca de Shanksville, Pensilvania, 40 pasajeros y miembros de la tripulación a bordo del vuelo 93 de United Airlines fallecieron cuando el avión se estrelló contra un campo. Se cree que los secuestradores estrellaron el avión en ese lugar, en lugar de su objetivo desconocido, después de que los pasajeros y la tripulación intentaron retomar el control de la cubierta de vuelo.

A julio de 2019, 1.644 (60%) de los 2.753 restos de víctimas del World Trade Center han sido identificados, según la oficina del médico forense.

– 8:46 am — El vuelo 11 de American Airlines (que viajaba de Boston a Los Ángeles) golpea la torre norte del World Trade Center en la ciudad de Nueva York.

– 9:03 am — El vuelo 175 de United Airlines (que viajaba de Boston a Los Ángeles) golpea la torre sur del World Trade Center en la ciudad de Nueva York.

– 9:37 am — El vuelo 77 de American Airlines (que viaja desde Dulles, Virginia, a Los Ángeles) golpea el edificio del Pentágono en Washington.

– 9:59 am — La torre sur del WTC se derrumba en aproximadamente 10 segundos.

– 10:03 am — El vuelo 93 de United Airlines (que viaja desde Newark, Nueva Jersey, a San Francisco) se estrella en un campo cerca de Shanksville, Pensilvania.

– 10:28 am — La torre norte del WTC se derrumba. El tiempo entre el primer ataque y el colapso de ambas torres del World Trade Center es de 102 minutos.

13 de diciembre de 2001 — El Gobierno de Estados Unidos publica un video en el que Osama bin Laden se responsabiliza por los ataques.

18 de diciembre de 2001 — El Congreso aprueba una medida para permitir que el presidente designe el 11 de septiembre como “Día del patriota” en cada aniversario de los ataques.

Diciembre de 2001 al 15 de junio de 2004 — El Fondo de Compensación de Víctimas original procesa los reclamos de muerte y lesiones de familiares de las víctimas del 11 de septiembre. Las familias de los muertos tenían hasta el 22 de diciembre de 2003 para solicitar una indemnización. El fondo se reabre en 2011.

24 de mayo de 2007 — El médico forense jefe de Nueva York, el doctor Charles S. Hirsch, dictamina que la muerte de Felicia Dunn-Jones en 2002, por exposición al polvo, está directamente relacionada con el ataque del 11-S y por lo tanto es un homicidio.

19 de julio de 2007 — La Oficina del médico forense de Nueva York anuncia que los restos de tres personas más fueron identificados. 1.133 víctimas, el 41% del total, permanecen sin identificar.

Enero de 2009 — La oficina del médico forense dictamina que Leon Heyward, quien murió el año anterior de linfoma y enfermedad pulmonar, es una víctima de homicidio porque quedó atrapado en la nube de polvo tóxico justo después del colapso de las torres.

2 de enero de 2011 — El presidente Barack Obama firma la Ley James Zadroga de Salud y Compensación del 11S de 2010, reabriendo y ampliando el alcance del Fondo de Compensación para Víctimas.

17 de junio de 2011 — El médico forense de Nueva York dictamina que la muerte de Jerry Borg el 15 de diciembre de 2010, es el resultado de la inhalación de sustancias tóxicas de la nube de polvo generadas por el colapso de las torres gemelas.

10 de mayo de 2014 — Los restos no identificados de los fallecidos en los ataques se devuelven al sitio del World Trade Center, donde se guardarán en un depósito bajo la jurisdicción de la Oficina del Médico Forense Jefe de la ciudad de Nueva York.

7 de agosto de 2017 — La oficina del médico forense de la ciudad de Nueva York anuncia que los restos de un hombre mueto en el World Trade Center se identifican positivamente debido a la disponibilidad de pruebas de ADN más sofisticadas.

2019 — La oficina del médico forense de la ciudad de Nueva York identifica los restos de tres víctimas mediante pruebas de ADN.

Fondo de Compensación para Víctimas del 11 de septiembre: El fondo original funcionó desde diciembre de 2001 hasta junio de 2004.

El Fondo de Compensación para Víctimas inicial recibió 7.408 solicitudes para reclamos de muerte y daños personales.

El fondo concedió indeminizaciones en 5.560 de esos casos.

El fondo reabierto y ampliado opera desde el 2 de enero de 2011. La información sobre las indemnizaciones totales se actualiza regularmente y se publica aquí.

Las familias que aceptaron obtener una compensación del fondo federal acordaron no demandar a las aerolíneas.

US$ 500.000 — Es la cantidad estimada de dinero que se cree costó planificar y ejecutar los ataques del 11 de septiembre.

US$ 123.000 millones — Es la pérdida económica estimada durante las primeras 2-4 semanas después del colapso de las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York, así como la disminución de los viajes aéreos en los próximos años.

US$ 60.000 millones — Es el costo estimado del daño del sitio del WTC, incluido el daño a los edificios circundantes, la infraestructura y las instalaciones del metro.

US$ 40.000 millones — Es el valor del paquete antiterrorista de emergencia aprobado por el Congreso de Estados Unidos el 14 de septiembre de 2001.

US$ 15.000 millones — Fue el paquete de ayuda económica aprobado por el Congreso para rescatar a las aerolíneas.

US$ 9.300 millones — Es la cantidad de reclamos de seguros derivados de los ataques del 11 de septiembre.

30 de mayo de 2002 — Termina oficialmente la limpieza en la Zona Cero.

Se necesitaron 3,1 millones de horas de trabajo para limpiar 1,8 millones de toneladas de escombros.

El costo total de la limpieza fue de US$ 750 millones.

El Departamento de Seguridad Nacional se creó en respuesta al 11 de septiembre.

Fusionó 22 agencias gubernamentales en una, incluido el Servicio de Aduanas, el Servicio de Inmigración y Naturalización, la Guardia Costera de Estados Unidos y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.

A través de la Iniciativa de Seguridad de Contenedores, más del 80% de la carga marítima en contenedores importada se preselecciona antes de ingresar a Estados Unidos.

12 de marzo de 2002 — Se introduce el Sistema de Asesoría de Seguridad Nacional.

26 de abril de 2011 — El Sistema Nacional de Asesoramiento sobre Terrorismo (NTAS) reemplaza el Sistema de Asesoramiento de Seguridad Nacional (HSAS) codificado por colores.

Conoce más sobre los atentados del 11 de septiembre de 2001 en este especial de CNN en Español.

