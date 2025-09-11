El Reino Unido despide a su embajador en EE.UU., Peter Mandelson, por sus vínculos con Epstein

Por Christian Edwards, CNN

Peter Mandelson fue despedido como embajador de Reino Unido en Estados Unidos este jueves después de que sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein se convirtieran en otro problema no deseado para el asediado primer ministro Keir Starmer.

Mandelson había estado bajo creciente presión por su relación con Epstein después de que los legisladores estadounidenses publicaran este lunes un “libro de cumpleaños”, en el que Mandelson había escrito una nota manuscrita describiendo a Epstein como “mi mejor amigo”.

A pesar de la revelación, Starmer defendió enérgicamente a su embajador este miércoles, diciéndole al parlamento que Mandelson tenía su “plena confianza”.

Horas más tarde, el escándalo creció como una bola de nieve después de que Bloomberg publicara una serie de correos electrónicos entre Mandelson y Epstein, en los que Mandelson expresó su apoyo a su amigo y se ofreció a discutir su infame caso de Florida de 2008 con sus contactos políticos.

“Te tengo en gran estima y me siento desesperanzado y furioso por lo sucedido”, escribió Mandelson. Le dio consejos a Epstein, sugiriéndole que contraatacara usando técnicas de “El arte de la guerra” de Sun Tzu.

Al anunciar la destitución de Mandelson en el parlamento este jueves, Stephen Doughty, ministro de Asuntos Exteriores, dijo que los correos electrónicos mostraban que “la profundidad y el alcance” de la relación del ahora ex embajador con Epstein es “materialmente diferente de la que se conocía en el momento de su nombramiento”.

El escándalo que rodea a Mandelson había creado otro enorme dolor de cabeza político para el asediado Starmer, quien enfrentó preguntas sobre su criterio al nombrar a Mandelson cuando la amistad del embajador con Epstein era bien conocida.

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.