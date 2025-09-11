Explosión de camión que transportaba gas deja al menos 6 personas muertas y 90 heridas en la Ciudad de México

Por Rocío Muñoz-Ledo y Mauricio Torres, CNN en Español

La explosión de un vehículo que transportaba gas en la alcaldía Iztapalapa, en el oriente de la Ciudad de México, dejó al menos seis personas muertas y 90 heridas este miércoles, informó este jueves el Gobierno de la capital mexicana.

De los lesionados, 10 ya fueron dados de alta, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en un mensaje en X la noche del miércoles.

Horas antes, en conferencias de prensa en la zona del incidente, Brugada dijo que todos los lesionados habían sido llevados a hospitales, algunos de ellos en estado grave. Brugada habló ante la prensa acompañada de los secretarios de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, así como de otros funcionarios.

La jefa de Gobierno de la capital compartió en su cuenta oficial de X una lista preliminar de las personas hospitalizadas y señaló que se actualizará de acuerdo con las necesidades médicas de los heridos.

De acuerdo con las autoridades, la explosión ocurrió alrededor de las 2:25 de la tarde, hora local, luego de que el vehículo con 49.500 litros de gas —que en México son conocidos como “pipas”— se volcó en la zona de Puente de la Concordia.

Brugada dijo que el estallido generó una “onda expansiva” que afectó a vehículos cercanos y que se está investigando tanto qué causó la volcadura como cuál es la situación del conductor, quien está entre las personas lesionadas.

El fuego ha sido sofocado, señaló Brugada, pero continuaban las labores de enfriamiento.

Las autoridades ahora trabajan en concluir el peritaje que, según Brugada, ya inició la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. La Fiscalía dijo por la noche en un comunicado que las indagatorias está en marcha.

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), organismo federal, informó en un comunicado que también dará seguimiento al caso.

Brugada señaló que las autoridades ya establecieron contacto con la empresa dueña de la pipa y con su aseguradora para coordinar las acciones correspondientes.

Vázquez informó que 28 vehículos resultaron dañados, entre ellos 10 que ya fueron retirados y registrados para posibles futuros reclamos. También indicó que lo más complejo será el retiro de dos camiones pesados: uno transportaba cemento y el otro, cartón para reciclaje.

La maniobra para retirar estos camiones incluirá la descarga de la mercancía, y se espera que el retiro completo se realice durante el transcurso de la noche, según Vázquez.

El secretario de Seguridad dijo que el conductor del camión fue identificado con apoyo de la empresa y su aseguradora. Fue trasladado a un hospital cercano y su estado de salud es grave, agregó el funcionario.

Brugada aseguró que desde el Gobierno de la Ciudad de México se brindará apoyo a las personas afectadas, conforme a los derechos que les corresponden.

La atención al incidente ha contado con la coordinación de los tres niveles de gobierno, incluyendo la participación de la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, así como la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, dado que el accidente ocurrió en los límites entre la Ciudad de México y el Estado de México.

