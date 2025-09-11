Maduro anuncia un despliegue militar y policial con “284 frentes de batalla” en medio de la tensión entre Venezuela y EE.UU.

Por CNN Español

En medio de la tensión con Estados Unidos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la puesta en marcha del llamado “Plan Independencia 200”, en el que participarán los Cuerpos Combatientes de la milicia, la Milicia Nacional Bolivariana y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). El despliegue contará con “284 frentes de batalla”, aseguró el mandatario.

“Estamos activando en este momento de norte a sur, de este a oeste, desde todas las costas del Caribe venezolano, desde la frontera con Colombia, desde los Andes, desde el oriente del país y el sur, estamos activando 284 frentes de batalla”, dijo Maduro en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), acompañado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. “Estamos preparados para la lucha armada, si fuese necesario”, dijo Maduro.

Esta mañana ya se veía en las calles de Caracas mayor presencia policial.

“Vamos a garantizar todas las costas, de punta a punta, libres de imperialistas, de invasores y de grupos de violencia”, aseguró el mandatario venezolano durante el anuncio. “Estos mares, esta tierra, estos barrios, estas montañas, estas inmensidades y las riquezas de estas tierras le pertenecen al pueblo de Venezuela. Jamás le pertenecerán al imperio norteamericano”, añadió.

El anuncio de Maduro se da mientras crecen las tensiones con Estados Unidos, que mantiene una recompensa de US$ 50 millones por datos que lleven a la captura del presidente de Venezuela. En agosto, la administración de Trump desplegó en el Caribe ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear. Además, la semana pasada ordenó el envío de diez aviones de combate F-35 a una base aérea en Puerto Rico, todo en el marco de la lucha contra los cárteles de droga, según aseguran las autoridades estadounidenses.

Un momento álgido se vivió a principios de septiembre luego de que Estados Unidos anunciara que realizó un ataque letal a una embarcación en aguas del Caribe, supuestamente con un cargamento de droga, en la que murieron 11 personas, según las autoridades estadounidenses.

Con información de las agencias EFE y Reuters

