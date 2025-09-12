Bad Bunny dice que no incluyó a EE.UU. en su gira de conciertos por temor a las redadas de ICE

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

El músico puertorriqueño Bad Bunny dijo en una entrevista concedida a la revista i-D que no incluyó a Estados Unidos en su gira de conciertos 2025-2026 por temor a que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) efectuara redadas entre el público.

Bad Bunny inició esta gira de conciertos con una residencia de dos meses en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. Con el nombre de “No me quiero ir de aquí”, la residencia —30 conciertos en total en la isla caribeña— culmina el 14 de septiembre y ha atraído a muchas estrellas de Hollywood a los shows.

Tras la residencia en Puerto Rico, el artista proseguirá su gira de conciertos promocional del nuevo álbum “Debí tirar más fotos” hasta mediados de 2026. Bajo el nombre de “Debí tirar más fotos World Tour”, los shows comenzarán el 21 de noviembre en Santo Domingo, República Dominicana, y culminarán el 22 de julio en Bruselas, Bélgica. La gira tocará Latinoamérica, Europa, Asia y Oceanía.

En la entrevista, el músico dijo que “hubo muchas razones por las que no me presenté en Estados Unidos, y ninguna de ellas fue por odio; he actuado allí muchas veces”. Bad Bunny agregó que “todos [los shows] han sido magníficos. He disfrutado conectar con los latinos que han estado viviendo en Estados Unidos. Pero específicamente, para una residencia aquí en Puerto Rico, cuando somos un territorio no incorporado de Estados Unidos…”.

Bad Bunny dijo que “la gente de Estados Unidos podía venir aquí a ver el espectáculo. Los latinos y puertorriqueños de Estados Unidos también podían viajar aquí, o a cualquier parte del mundo. Pero estaba el tema de que la jo**da ICE podía estar afuera [de mi concierto]. Ese es un tema del que hablamos y que nos preocupaba mucho”.

Lo cierto es que en Puerto Rico se han producido redadas de ICE, aunque en menor escala que en Estados Unidos. En mayo, autoridades federales de varias agencias de Estados Unidos detuvieron en San Juan a 53 personas de nacionalidad dominicana, incluidas 7 mujeres, por no poseer documentos que acrediten su residencia en la isla.

En junio, CNN reportó que Jennifer González, la gobernadora de la isla, dio el visto bueno al Departamento de Transportación y Obras Públicas para que entregara a ICE un listado de miles de permisos de conducir provisionales que se aprobaron en la isla para inmigrantes, independientemente de su estatus migratorio.

El artista ha usado su nuevo álbum y su gira mundial de conciertos para promover la cultura puertorriqueña, sus distintos géneros musicales y amplificar las voces marginadas de la periferia estadounidense. Ese discurso político fue evidente también durante la campaña presidencial de EE.UU. en 2024, en la que Bad Bunny hizo público su respaldo a la candidata demócrata Kamala Harris.

