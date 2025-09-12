ICE pide la deportación de hombre acusado de decapitar a otro con un machete en motel de Dallas

Por Nic F. Anderson, CNN

Un ciudadano cubano, que según las autoridades está en Estados Unidos ilegalmente, admitió haber usado un machete para matar a un hombre en Dallas, según una declaración jurada presentada en el caso.

El sospechoso está acusado de atacar y finalmente decapitar a otro hombre en un violento incidente en un motel de la zona el miércoles.

La policía de Dallas identificó al sospechoso como Yordanis Cobos-Martínez, quien está detenido sin derecho a fianza bajo el cargo de asesinato capital por amenaza de terrorismo. CNN no ha podido verificar si se han presentado cargos formales.

CNN se ha puesto en contacto con el abogado de Cobos Martínez, pero no ha recibido respuesta.

La policía afirmó que Cobos-Martínez estaba limpiando una habitación con un testigo no identificado cuando ocurrió el incidente. El testigo dijo a la policía que Cobos-Martínez se molestó cuando la víctima, Chandra Nagamallaiah, usó al testigo no identificado para traducir su petición de no usar una lavadora rota en lugar de hablar directamente con él, según la declaración jurada.

Un video de vigilancia muestra a Cobos-Martínez saliendo de la habitación del motel, sacando un machete y atacando a Nagamallaiah. Tras huir la víctima, el ataque continuó afuera, frente a la esposa y el hijo de la víctima, quienes intentaron intervenir, según la declaración jurada. Tras decapitar a Nagamallaiah, Cobos-Martínez supuestamente colocó la cabeza de la víctima en un bote de basura.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió un comunicado el jueves anunciando que había presentado una orden de detención federal para el arresto y deportación de Cobos-Martínez, a quien ICE calificó como un “depravado criminal extranjero ilegal de Cuba”.

La decapitación ocurre en medio de que el Gobierno de Trump señala los delitos cometidos por personas indocumentadas como justificación de las recientes medidas represivas contra la inmigración en Estados Unidos.

Varios asesinatos se han convertido en puntos clave en el debate sobre inmigración y seguridad fronteriza, incluyendo las de Laken Riley y Katie Abraham.

“Esta es exactamente la razón por la que estamos expulsando a inmigrantes ilegales criminales a terceros países. El presidente Trump y la secretaria Noem ya no permiten que criminales bárbaros permanezcan indefinidamente en Estados Unidos”, dijo la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin.

Cobos-Martínez estuvo previamente bajo custodia de ICE Dallas en el Centro de Detención Bluebonnet, pero fue liberado bajo una orden de supervisión el 13 de enero “porque Cuba no lo aceptó debido a sus antecedentes penales”, según ICE. CNN se ha comunicado con el Consulado de Cuba en Estados Unidos para verificar esta acusación.

El historial criminal de Cobos-Martínez incluye “abuso sexual infantil, robo mayor de un vehículo, privación ilegal de la libertad y robo de vehículo con violencia”, según ICE, pero no presentó documentación que indique cuándo o dónde ocurrieron estas acusaciones previas, ni si alguna resultó en un veredicto de culpabilidad, a solicitud de CNN.

