La OTAN lanza la operación “Centinela Oriental” en respuesta a las incursiones de Rusia con drones

La OTAN ha lanzado una iniciativa para reforzar la defensa del flanco oriental de Europa tras la incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco esta semana, según anunció este viernes el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

La operación “Centinela Oriental” comenzará en los próximos días e involucrará a efectivos de Dinamarca, Francia, Reino Unido, Alemania y otros países, afirmó Rutte.

“La operación ‘Centinela Oriental’ aportará flexibilidad y fortaleza a nuestra posición y dejará claro que, como alianza defensiva, siempre estamos listos para defender”, añadió.

Rutte afirmó que la “peligrosa e inaceptable” incursión de drones rusa del miércoles “no fue un incidente aislado”.

“La imprudencia de Rusia en el aire, a lo largo de nuestro flanco oriental, es cada vez más frecuente”, declaró Rutte.

El comandante supremo aliado de la OTAN en Europa, el general estadounidense Alexus Grynkewich, afirmó que la operación —que será “flexible y ágil”— incluirá capacidades mejoradas, defensas aéreas y terrestres integradas y un mayor intercambio de información entre los socios de la OTAN.

“Aunque nuestra atención se centra en Polonia, esta situación trasciende las fronteras de una sola nación. Lo que afecta a un aliado nos afecta a todos”, declaró Grynkewich.

“Polonia y los ciudadanos de toda la Alianza deben estar tranquilos gracias a nuestra rápida respuesta a principios de esta semana y a nuestro importante anuncio de hoy”, añadió. “La OTAN seguirá defendiendo cada centímetro de su territorio”.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, calificó este viernes la incursión con drones rusos en su país como un “ataque” y afirmó que no fue un error, apenas horas después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, sugiriera que la violación del espacio aéreo podría haber sido accidental.

“También desearíamos que el ataque con drones contra Polonia fuera un error. Pero no lo fue. Y lo sabemos”, declaró Tusk en una publicación en redes sociales.

Polonia tiene información que indica que Rusia lanzó hasta 21 drones contra el país el miércoles, pero no todos fueron encontrados, según declaró a medios locales el jefe de la Oficina de Política Internacional de la presidencia polaca, Marcin Przydacz. Es posible que algunos drones cruzaran el espacio aéreo de ida y vuelta, afirmó Przydacz en una entrevista con Radio ZET el viernes.

Funcionarios polacos habían informado previamente sobre 19 intrusiones en el espacio aéreo del país, y que una gran proporción de los drones entraron desde Belarús. El ministro del Interior polaco declaró el miércoles que se encontraron 16 drones en todo el país. Los restos se hallaron en una superficie de cientos de kilómetros cuadrados.

Esto ocurre después de que Trump declarara a la prensa en la Casa Blanca el jueves que “podría haber sido un error, pero, independientemente de eso, no estoy contento con nada relacionado con esta situación, pero espero que llegue a su fin”.

Rutte afirmó que la evaluación de la OTAN sobre la incursión del miércoles está en curso.

“Independientemente de si las acciones de Rusia fueron deliberadas o no, Rusia violó el espacio aéreo de la OTAN. Por lo tanto, como OTAN, debemos dejar clara nuestra determinación y capacidad para defender nuestro territorio”, declaró. “Y eso es exactamente lo que “Centinela Oriental” está diseñado para hacer”.

