La bolsa estimada de Canelo vs. Crawford: ¿cuánto se lleva cada boxeador?

El enfrentamiento entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford, pactado para esta noche en Las Vegas, se perfila como uno de los combates más lucrativos en la historia del boxeo.

Respaldado por el presidente de la Autoridad General del Entretenimiento de Arabia Saudita, Turki Alalshikh, este acuerdo financiero rompe paradigmas no solo por las cifras garantizadas, sino también por el hecho de que el evento será transmitido a través de Netflix, sin necesidad de pagar una suscripción extra, como sucede con los tradicionales eventos de pago por evento (PPV).

Canelo Álvarez tendría una bolsa estimada entre US$ 100 a 150 millones, lo que lo convertiría en uno de los pugilistas mejor pagados por una sola noche en la historia del boxeo.

Dana White, CEO del UFC y promotor de esta pelea, fue cuestionado sobre la bolsa del Canelo y no quiso decir cifras exactas, pero cuando se le preguntó si los reportes que indican una cifra superior a los US$ 100 millones eran ciertos, solo se limitó a decir: “Probablemente”.

Terence Crawford declaró inicialmente que su pago garantizado sería de US$ 10 millones en el podcast “Ring Champs”, pero diversos reportes señalan que la cifra real podría ascender hasta US$ 50 millones, dependiendo de los incentivos y acuerdos incluidos en el contrato.

Dana White también fue cuestionado por su compatriota. Sin embargo, dijo de forma contundente no saber de cuánto será su bolsa.

Aunque no existe una confirmación oficial sobre todas las cifras, las proyecciones apuntan a que la bolsa total del evento alcanzará alrededor de los US$ 200 millones.

Bolsa total estimada: US$ 200 millones

US$ 200 millones Pago estimado para Canelo: US$ 100 a 150 millones

US$ 100 a 150 millones Pago estimado para Crawford: US$ 10 millones garantizados, con posibilidad de llegar a US$ 50 millones

En este escenario, el ganador se llevará más que prestigio deportivo. Aunque el contrato no contempla PPV tradicionales, el modelo de transmisión por Netflix podría incluir compensaciones económicas equivalentes a lo que antes generaba ese sistema, ya sea por derechos internacionales, patrocinios o métricas de audiencia que multipliquen el valor del evento.

Además, el ganador de esta noche en Las Vegas será acreedor de un anillo al estilo Super Bowl, con un valor aproximado de US$ 100.000. No es para menos, pues esta argolla cuenta con 10 quilates de piedras engastadas en oro amarillo y 8,5 quilates de diamantes blancos. A esto hay que sumarle el tradicional cinturón al vencedor del combate, valuado aproximadamente en US$ 188.000.

Este combate marca varios hitos para la industria:

1. Un nuevo modelo de negocio: la asociación con Netflix abre la puerta a un esquema distinto al clásico PPV, donde los peleadores aún pueden obtener ingresos adicionales en función del impacto global de la transmisión.

2. Bolsa récord para Canelo: si se confirma que supera los US$ 100 millones, estaríamos ante una cifra histórica que lo coloca al nivel de los mayores pagos de la historia del deporte.

3. El valor de Crawford: aunque parte con una garantía menor, el hecho de que su pago pueda subir hasta US$ 50 millones refleja la magnitud del evento.

4. El modelo cambió: esta pelea podría ser la redefinición de cómo se financian los grandes combates, con plataformas de streaming asumiendo el rol que antes tenían las cadenas tradicionales.

El combate entre Canelo Álvarez y Terence Crawford no solo decidirá quién se impone en el ring, sino que también marcará un cambio en la economía del boxeo y una noche histórica en la que por primera vez dicho evento será transmitido por Netflix.

