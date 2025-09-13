Señalados en el extranjero y rechazados en casa: los estudiantes internacionales chinos atrapados en el limbo

Por Joyce Jiang, CNN

Para los estudiantes chinos, un título universitario estadounidense antes era considerado un “boleto dorado” para acceder a empleos codiciados en su país. Pero muchos ahora descubren que la geopolítica está frenando sus ambiciones.

La amenaza de cancelación de visas por parte de la administración Trump –posteriormente archivada tras una llamada telefónica de tregua comercial entre el presidente de EE.UU. y el líder de China, Xi Jinping, a principios de junio– ha agravado la ya creciente incertidumbre para los estudiantes chinos en Estados Unidos.

Y en su país, algunos graduados descubren que su experiencia en el extranjero está levantando señales de alerta entre los empleadores, que cada vez miran con más recelo a los profesionales formados en universidades de todo el mundo.

Con sus padres pagando la costosa factura, algunos estudiantes chinos se preguntan si vale la pena estudiar en el extranjero, especialmente cuando el mercado laboral interno parece favorecer al talento local.

Barry Lian, un graduado de maestría de 24 años del sudeste de China que pasó tres años estudiando en Estados Unidos, tenía sueños de trabajar en Wall Street, hasta que su visa de estudiante fue revocada abruptamente en julio pasado.

Lian, quien estudió Estadística Económica en una universidad china, perdió su visa debido a una prohibición heredada del primer mandato del presidente Donald Trump, que efectivamente niega visas estadounidenses a estudiantes e investigadores chinos de universidades que se cree que están vinculadas al ejército chino.

La modificación dejó a Lian varado en China durante su pasantía de verano, lo que lo obligó a sumergirse en la “carrera de ratas” del mercado laboral interno.

Ninguna de sus más de 70 solicitudes a bancos y empresas financieras respaldadas por el Estado le consiguió un puesto, y la mayoría ni siquiera pasó las evaluaciones iniciales de CV, señaló Lian.

“Es probable que haya sensibilidades políticas en juego”, dijo, y pidió a CNN que no revelara en qué universidad china estudió debido a la sensibilidad del tema.

Lian cree que su experiencia en EE.UU. obstaculizó su ingreso al sector público y convirtió su postulación a un puesto en una empresa privada en un desafío inesperado.

“Quedarse atrapado en la disputa entre los dos países te deja simplemente indefenso”, dijo Lian, cuya búsqueda de empleo finalmente dio sus frutos en marzo con una oferta de una firma de inversión privada en Shanghái.

El mercado laboral de China, tanto en el sector privado como en el público, no excluye específicamente solo a los graduados estadounidenses, sino a un grupo más amplio de titulados extranjeros, aunque estos eligen cada vez más regresar.

Desde que Xi asumió el cargo en 2013, el número anual de retornados del extranjero ha aumentado de manera constante de aproximadamente 350.000 a 580.000 en 2019, antes de superar el millón en 2021, según datos del Ministerio de Educación y el Centro para China y la Globalización, un grupo de expertos con sede en Beijing.

Pero no todas las empresas chinas les dieron una recepción entusiasta en un momento de intenso nacionalismo y sospechas de seguridad nacional bajo el gobierno de Xi.

A fines de abril, Dong Mingzhu, presidente del gigante chino de electrodomésticos Gree Electric, dijo en una reunión de accionistas que la compañía “nunca contratará a ningún repatriado porque podría haber espías entre ellos”, un comentario criticado en las redes sociales y los medios estatales por “estigmatizar” y “estereotipar” a la cohorte que regresa.

La “sospecha de espionaje” —una paranoia habitual en empresas estatales— resulta especialmente alarmante viniendo de un destacado líder empresarial privado.

Y agrava la situación de graduados chinos en el extranjero como Lian, quienes afirman que ya se sienten mal recibidos en el sector público chino.

Desde 2023, varias provincias, incluida posiblemente la más liberal de Guangdong en el sudeste de China y grandes ciudades como Beijing, han prohibido a los titulados extranjeros inscribirse en el programa “Xuandiaosheng”, una iniciativa de reclutamiento del Gobierno que selecciona a graduados de élite para prepararlos como futuros cuadros superiores del Gobierno y del gobernante Partido Comunista.

Ese mismo año, casi la mitad de todos los estudiantes chinos en el extranjero buscaron ingresar a empresas o entidades gubernamentales respaldadas por el Estado, lugares que ofrecían empleos de “gran calidad”, codiciados por su seguridad percibida en una economía en crisis, según un informe anual publicado conjuntamente por la Cumbre Mundial de la Juventud China y Liepin, una importante plataforma de reclutamiento en línea en China.

“El sector público se está volviendo menos receptivo a los graduados extranjeros”, afirmó Alfred Wu, profesor asociado de la Escuela de Políticas Públicas Lee Kuan Yew de la Universidad Nacional de Singapur. Señaló la preocupación generalizada por la seguridad nacional como un factor clave.

Wu explicó que un clima de paranoia en torno al espionaje se ha convertido en una “norma social” en China, en gran parte gracias a una campaña en las redes sociales del Ministerio de Seguridad del Estado (MSS), la poderosa agencia de espionaje civil de China, que periódicamente les dice a los ciudadanos que hay espías extranjeros en todas partes.

Los graduados extranjeros, en particular, han sido vistos durante mucho tiempo por el MSS como “blancos fáciles” para ser reclutados por agencias de espionaje foráneas, dijeron los medios estatales.

Una serie reciente de videos de propaganda publicados por la cuenta de redes sociales de la autoridad incluye uno que detalla cómo un hombre chino fue atraído por un espía extranjero durante sus estudios de doctorado en el extranjero y terminó ayudándolos a recopilar secretos nacionales clasificados.

Para algunos empleadores chinos, contratar graduados nacionales no solo significa menos preocupaciones de seguridad: también son más baratos y se adaptan mejor a la cultura y el mercado locales.

Yuan Xin, consultor de desarrollo profesional en Shanghái, dijo que algunas empresas chinas prefieren a los estudiantes nacionales más rentables, considerados por tener una ética de trabajo más fuerte y un mejor conocimiento del mercado local.

“Por lo que hemos visto, la mayoría de los estudiantes que regresan después de un programa de maestría de un año de hecho no tienen fuertes habilidades de estudio y sus habilidades laborales son exactamente así”, dijo Yuan, argumentando que el “mecanismo de selección” para los programas de posgrado nacionales es más riguroso que los utilizados en el extranjero.

En China, los estudiantes deben aprobar un examen de ingreso a estudios de posgrado nacional altamente competitivo y luego estudiar durante al menos dos años antes de obtener un título de maestría.

Los poseedores de títulos de maestría han dominado durante mucho tiempo el panorama de los retornados, representando casi el 80 % de todos los retornados el año pasado, según una encuesta anual de Zhilian Zhaopin, una plataforma de reclutamiento líder en China.

Yuan dijo que los graduados de países occidentales, donde el equilibrio entre vida laboral y personal es muy valorado, “pueden no encajar del todo” en la cultura laboral doméstica, donde los horarios “996” –de 9:00 a.m. a 9:00 p.m., seis días a la semana– son comunes.

La creencia generalizada de que los graduados extranjeros no son tan comprometidos ni capaces como los locales le parece a Ezio Duan un “estereotipo”, lo que según él tuvo un “impacto real” en su búsqueda de empleo en octubre pasado.

Duan estudió comunicación en Estados Unidos, tanto para su licenciatura como para su maestría, y afirmó que solo recibió tres ofertas de unas 400 solicitudes de empleo formales.

Otros posgraduados que han regresado comparten en línea quejas similares sobre la generalización excesiva.

Duan, quien estudió en Estados Unidos durante cinco años y se centra en empresas privadas en China, considera la “presión generalizada de las largas jornadas laborales” en su país como “un verdadero problema”. Sin embargo, Lian, quien se mostró abierto a trabajar en empresas estatales tras tres años en Estados Unidos, afirmó que “no se resistirá mucho” a la cultura laboral en su país.

Pero incluso a los graduados chinos en el extranjero que más trabajan puede resultarles difícil superar el cambio de actitud de los empleadores nacionales.

Wu, un estudioso de políticas públicas chinas, dice que los empleadores se han vuelto más reacios a contratar a graduados extranjeros como Duan y Lian debido a las políticas “introspectivas” de Xi.

“(Xi) pretende construir un sistema relativamente cerrado ya que existe una narrativa importante que él ve como una dura realidad: la rivalidad entre China y Estados Unidos”, dijo Wu.

Wu dijo que la tendencia “introspectiva” se ha vuelto más clara para el público desde 2018, cuando Xi eliminó los límites al mandato presidencial, y desde entonces ha reforzado la “autosuficiencia y seguridad” internas en medio de una guerra comercial entre China y Estados Unidos.

“El énfasis en la estabilidad y el control internos ha, en muchos sentidos, prevalecido sobre los compromisos previos de reforma y apertura”, dijo Wu y señaló que los estudiantes extranjeros son una encarnación clave de la política de “puertas abiertas” de China.

“Esas ventajas que creíamos tener hace seis años se han erosionado por completo en los últimos tiempos”, comentó Duan, licenciado en comunicaciones.

“Eso es algo que realmente no esperaba”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Yuri Liu contribuyó a este informe.