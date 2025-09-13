Una persona murió y un agente del ICE resultó herido en una parada de tráfico en Chicago, dice el DHS

Por Priscilla Alvarez, CNN

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) disparó y mató a un hombre que se resistió al arresto y arrastró al agente durante una parada vehicular en un suburbio de Chicago la mañana de este viernes, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

El hombre, Silverio Villegas-Gonzalez, era un inmigrante indocumentado, de acuerdo con el DHS. El agente, cuyo nombre no fue divulgado de inmediato, sufrió heridas graves, pero se encuentra en condición estable, informó un funcionario del DHS a CNN.

El incidente ocurrió durante una parada vehicular en Franklin Park, una comunidad a unos 32 kilómetros al oeste del centro de Chicago. Villegas-Gonzalez condujo su automóvil hacia los agentes, atropellando a uno de ellos y arrastrándolo una “distancia significativa”, de acuerdo con el DHS.

“Estamos orando por la pronta recuperación de nuestro agente del orden. Siguió su entrenamiento, usó la fuerza apropiada y aplicó correctamente la ley para proteger al público y a los agentes del orden”, dijo Tricia McLaughlin, subsecretaria asistente de Seguridad Nacional, en un comunicado.

“Los videos virales en redes sociales y los activistas que animan a los inmigrantes ilegales a resistirse a la autoridad no solo difunden desinformación, sino que también socavan la seguridad pública, así como la seguridad de nuestros agentes y de las personas detenidas”, afirmó.

Las operaciones de control migratorio se han intensificado en el área de Chicago en los últimos días, marcando una de las más recientes tensiones entre el Gobierno de Trump y ciudades gobernadas por demócratas que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración.

Esta semana, el Gobierno anunció la “Operación Midway Blitz”, que, según funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, tiene como objetivo a inmigrantes indocumentados en Illinois con antecedentes penales. Hasta ahora, afirman que la operación ha resultado en la detención de inmigrantes indocumentados condenados por delitos, incluyendo asalto y conducir bajo los efectos del alcohol.

Villegas-Gonzalez era un ciudadano mexicano de 38 años que trabajaba como cocinero, según el Consulado General de México en Chicago. Era originario de Michoacán, México, indicó el comunicado.

El gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, señaló en una publicación de Facebook que está “al tanto del preocupante incidente que se ha desarrollado en Franklin Park”.

“Esta es una situación en desarrollo y la población de Illinois merece un informe completo y veraz de lo que ha sucedido hoy para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas”, indicó Pritzker en la publicación.

El Departamento de Policía de Franklin remitió las preguntas al FBI. Un portavoz del FBI en Chicago dijo a CNN en un comunicado: “El FBI está al tanto del incidente en Franklin Park y está asistiendo a las autoridades en la respuesta. No existe amenaza para la seguridad pública”.

Agentes del FBI procesaban la escena la tarde de este viernes, según observó un equipo de CNN.

La representante estatal Norma Hernández, quien representa el distrito donde ocurrió el incidente, dijo a la filial de CNN WLS que considera que las tácticas cada vez más enérgicas del ICE “están generando más miedo en las comunidades”.

“El Gobierno de Trump declaró la guerra a las comunidades de Estados Unidos aquí en Illinois y esto es lo que significa: matar a personas inocentes, destruir familias y separarlas. No lo vamos a permitir”, dijo Hernández en una conferencia de prensa este viernes.

El consulado mexicano dijo que ha solicitado información a ICE sobre los hechos que llevaron a la muerte de Villegas-Gonzalez.

“El Gobierno de México continuará asistiendo a la familia en todo lo necesario y dará seguimiento cercano al proceso de investigación relacionado con el incidente”, señaló.

Esta historia fue actualizada con información adicional.

Con información de Bill Kirkos y Caroll Alvarado, de CNN.